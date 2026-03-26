Трамп заявив, що США призупиняють заплановані удари по енергетичних об’єктах Ірану

За його словами, перерва триватиме до 6 квітня.

Американський лідер Дональд Трамп оголосив, що США призупиняють на 10 днів удари по енергетичних об'єктах Ірану.

"На прохання уряду Ірану, нехай ця заява слугує підтвердженням того, що я призупиняю період руйнування енергетичних об'єктів на 10 днів - до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом. Переговори тривають, і, незважаючи на помилкові заяви про протилежне з боку фейкових ЗМІ та інших, вони йдуть дуже добре", - написав президент США у TRUTH Social.

23 березня Трамп повідомив, що США не будуть обстрілювати іранські енергетичні об'єкти протягом 5 днів.

Сьогодні він заявив, що США ведуть переговори з Іраном, а саме з "правильними людьми". За словами Трампа, як жест доброї волі Іран погодився пропустити близько десятка танкерів з нафтою через Ормузьку протоку.

"Вони сказали: щоб показати вам, що ми серйозно налаштовані й надійні - ми дамо вам 8 суден з нафтою", - заявив він.

За словами Трампа, після цього 8 танкерів дійсно змогли безперешкодно пройти через Ормузьку протоку.

