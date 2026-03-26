Трамп заявив, що США призупиняють заплановані удари по енергетичних об’єктах Ірану

Американський лідер Дональд Трамп оголосив, що США призупиняють на 10 днів удари по енергетичних об'єктах Ірану.

"На прохання уряду Ірану, нехай ця заява слугує підтвердженням того, що я призупиняю період руйнування енергетичних об'єктів на 10 днів - до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом. Переговори тривають, і, незважаючи на помилкові заяви про протилежне з боку фейкових ЗМІ та інших, вони йдуть дуже добре", - написав президент США у TRUTH Social.

23 березня Трамп повідомив, що США не будуть обстрілювати іранські енергетичні об'єкти протягом 5 днів.

Сьогодні він заявив, що США ведуть переговори з Іраном, а саме з "правильними людьми". За словами Трампа, як жест доброї волі Іран погодився пропустити близько десятка танкерів з нафтою через Ормузьку протоку.

"Вони сказали: щоб показати вам, що ми серйозно налаштовані й надійні - ми дамо вам 8 суден з нафтою", - заявив він.

За словами Трампа, після цього 8 танкерів дійсно змогли безперешкодно пройти через Ормузьку протоку.

