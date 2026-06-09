Новий уряд Болгарії припинить постачання зброї Україні

Радєв відомий тим, що раніше виступав проти військової підтримки України та заявляв, що санкції проти Росії потрібно скасувати.

Новий уряд Болгарії має намір припинити постачання зброї Україні.

Як написало видання Bloomberg, така позиція суперечить спробам Євросоюзу чинити тиск на Росію з метою зупинити війну.

"Україні потрібно більше людей, а не більше зброї", - висловив свою думку болгарський міністр оборони Дімітар Стоянов і закликав до "справедливого миру, який визначатиметься участю обох сторін у конфлікті".

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Видання зазначило, що його заява перегукується з позицією нового прем'єр-міністра Румена Радева про те, що війна не закінчиться на полі бою. До того ж він пообіцяв збільшити роль Болгарії в ухваленні спільних європейських рішень.

Справа в тому, що Болгарія входить до числа найбільших у Євросоюзі виробників боєприпасів радянського зразка, які були вкрай важливими для України на початку війни. Хоча уряд офіційно відмовився від прямої військової допомоги на той час, болгарські снаряди потрапили на лінію фронту через експорт до інших країн ЄС.

Видання зазначило, що з 2022 року Болгарія надіслала 13 пакетів військової допомоги ЗСУ, але зберегла їхню вартість і вміст у таємниці.

Журналісти нагадали, що Радев, колишній командувач ВПС, який обіймав посаду президента до січня, неодноразово виступав проти військової підтримки України з боку Євросоюзу. Він також закликав до скасування санкцій проти Росії через те, що вони нібито шкодять економіці самої Європи.

Допомога Болгарії Україні

На початку повномасштабної війни країна офіційно відмовилася від поставок важкого озброєння Україні і вважала за краще робити це таємно. Лише влітку 2023 року стало відомо про перше офіційне рішення країни щодо відправки Україні важкої техніки.

На початку 2025 року стало відомо, що Болгарія отримає 500 млн євро компенсації від союзників за надану військову допомогу Україні.

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