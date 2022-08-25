У РФ різко зацікавились чоловіком, який на знак протесту проти війни спалив свій російський паспорт.

Влада Болгарії відмовилась видавати Росії її громадянина, який спалив свій паспорт на знак протесту проти війни в Україні.

Мова йде про громадянина РФ Олексія Алчина, якого на батьківщині після його вчинку запідозрили у несплаті податків, пише "Свободна Европа".

За даними видання, апеляційний суд болгарського міста Варна відмовив в екстрадиції чоловіка через можливе переслідування його за політичні погляди. Адже запит від Росії надійшов після того, як Алчин виступив проти вторгнення РФ в Україну і спалив свій паспорт через кілька днів після повномасштабного нападу РФ.

Захист Алчина заявив, що вимога РФ є політично вмотивованою, тож апеляційний суд скасував попереднє рішення, яким росіянина мали передати до РФ, та звільнив з-під варти.

Судді вважають, що існує ризик погіршення становища росіянина через його політичні переконання, а також порушення його прав у разі передачі російській владі.

"Сьогодні Варненський апеляційний суд показав світові, що Болгарія дотримується європейських принципів прав людини, свободи та права на життя", - прокоментував рішення суду Алчин.

Також він привітав український народ та побажав Україні перемоги у війні.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня депутат Європарламенту від Болгарії Радан Канев звернувся до Європейської комісії з проханням дати чітку рекомендацію державам-членам ЄС припинити всі процедури екстрадиції російських громадян із ЄС до Росії.

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