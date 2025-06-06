Лекорню стверджує, що "немає необхідності просити французьких громадян" їхати і працювати на виробничій лінії, яка буде встановлена в Україні.

Французькі автомобільні та оборонні компанії вироблятимуть безпілотники на українській території, Про це заявив глава міністерства оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Як пише Le Monde, він назвав це "безпрограшним" партнерством із Києвом.

"Ми збираємося розпочати абсолютно безпрецедентне партнерство, в рамках якого велика французька автомобілебудівна компанія - я не називатиму її назву, оскільки це їхнє право оголосити про це - об'єднає зусилля з французьким оборонним малим і середнім підприємством для оснащення виробничих ліній в Україні для виробництва безпілотників", - заявив міністр.

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За його словами, ці безпілотники, тип яких він не уточнив, будуть призначені для українців.

"Але ми також надамо їх нашим власним французьким військам для проведення постійної тактичної та оперативної підготовки, яка відображає реальність війни в Україні", - додав він.

Лекорню стверджує, що "немає необхідності просити французьких громадян" їхати і працювати на виробничій лінії, яка буде встановлена в Україні. На думку міністра, українці "перевершують нас у здатності уявити собі безпілотники і, перш за все, розробити відповідну доктрину".

Війна в Україні - використання дронів

До 2025 року Україна планує задіяти понад 4,5 млн безпілотників, які відповідають за 70% знищення техніки противника на передовій. Французька армія, що має кілька тисяч безпілотників, прагне надолужити згаяний час у цій галузі.

The Telegraph писав, що оптоволоконні дрони в останні місяці стали одним із визначальних видів зброї в російсько-українській війні. Проте Україні не вдалося домогтися серйозної переваги у сфері безпілотників над Росією.

У виданні зазначили, що оптоволоконні дрони не піддаються глушінню і здатні з високою точністю вражати цілі далеко за лінією фронту. Україна першою почала воювати з безпілотниками, але РФ уже освоїла наступний етап.

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