Солдатам дозволять застосовувати проти них зброю.

У Німеччині планують змінити законодавство, щоб дозволити військовослужбовцям збивати небезпечні безпілотні літальні апарати.

Як повідомляє ntv, наступного тижня кабінет міністрів розгляне проект поправок до Закону про авіаційну безпеку, який дозволить армії застосовувати озброєння проти безпілотних літальних апаратів, щоб запобігти особливо серйозній аварії:

"Причиною є те, що безпілотні дрони регулярно здійснюють незаконні польоти над об'єктами критичної інфраструктури в Німеччині. Імовірно, вони здійснюються державним суб'єктом з метою саботажу і, можливо, тероризму"

Невідомі дрони у країнах НАТО

Влітку ЗМІ повідомляли, що над хімічними заводами, СПГ-терміналом та непрацюючою атомною електростанцією у Німеччині помітили невідомі БПЛА. Згідно з однією з версій, це могли бути російські "Орлани".

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Також журналісти повідомляли, що у німецьких військових та поліцейських просто не існує спільного механізму дій у випадку появи невідомих безпілотних літальних апаратів.

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