18-річний хлопець познайомився з дівчиною в Дубаї, але вони приховували стосунки від її батьків.

18-річний британець Маркус Факана був засуджений до року в 'язниці в Дубаї після "курортного роману" з дівчиною, яка на той момент була неповнолітньою - їй було 17 років.

Він перебував в Об'єднаних Арабських Еміратах разом із сім'єю, коли познайомився з незнайомкою, яка теж виявилася родом із Лондона, пише Sky News.

Голова групи Detained In Dubai Радха Стерлінг заявила, що поводження з Факаною було "ганьбою", і що хлопчик почувався покинутим британським урядом з моменту його арешту у вересні.

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Очікується, що він подасть апеляцію на вирок.

Раніше 18-річний британець заявляв, що вони тримали цей роман у таємниці від сім'ї дівчини, оскільки її батьки були суворими. І він дуже сподівався, що продовжить із нею бачитися у Великій Британії. Однак, повідомляється, що поліція з'явилася в готель, де проживала його сім'я, і взяла хлопця під варту без пояснення причин.

За словами представників організації "Затримані в Дубаї", Факана був заарештований і звинувачений після того, як мати дівчинки виявила їхнє листування і фотографії, коли вони повернулися до Великої Британії, і викликала поліцію Дубая.

"[Маркус] відчайдушно сподівався повернутися додому цього тижня, але через неправильні дії прокуратури на перших етапах справи вона не була розглянута як дрібне правопорушення, хоча мала б бути", - зазначила Стерлінг.

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що перебуває в контакті з родиною хлопця.

Що відомо про закони ОАЕ

Дубай відомий своїми суворими законами про наркотичні засоби, алкоголь та інтим - вік згоди становить 18 років і суворо дотримується.

"Згідно із законодавством ОАЕ, дівчинка вважається неповнолітньою, і відповідно до процедур, визнаних на міжнародному рівні, її мати, яка є законним опікуном, подала скаргу", - ідеться в заяві прокурори.

Раніше УНІАН повідомляв, що про жорстокі правила, яких має дотримуватися дружина дубайського мільйонера у шлюбі. "У мене немає друзів протилежної статі, я завжди одягаюся скромно і завжди стежу за тим, щоб усе було ідеально, наприклад, моє волосся, нігті та макіяж", - зазначила вона. Але це не все.

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