Він заявляє, що головна проблема - підводна активність ворога.

Британія близька до того, щоб уперше з часів закінчення Другої світової війни поступитися домінуванням в Атлантиці на користь Росії. Про це попередив головнокомандувач Військово-морських сил країни генерал Гвін Дженкінс, пише The Times.

"Перевага, яку ми мали в Атлантиці з часів закінчення холодної війни, Другої світової війни, перебуває під загрозою. Ми тримаємося, але ненадовго", - заявив Дженкінс.

Він заявив, що Росія вклала "мільярди" у свої військово-морські можливості, особливо в Північний флот, "незважаючи на мільйони життів і вартість її кричущого незаконного вторгнення в Україну".

"Ми повинні активізувати зусилля, інакше ми втратимо цю перевагу. Ми не можемо цього допустити", підкреслив він.

Росія посилює присутність в Атлантиці

За останні два роки кількість вторгнень Росії в британські води збільшилася на 30%, включно з "видимою присутністю" розвідувальних кораблів, таких як "Янтар".

При цьому Дженкінс заявив, що "Янтар" - це "лише видима частина, але не вона турбує мене найбільше".

"Найбільше мене турбує те, що відбувається під хвилями", - підкреслює він, зазначаючи, що Велика Британія веде війну в "підводному бойовому просторі", використовуючи нові технології, як-от автономні підводні глайдери, здатні виявляти ворожі підводні човни, та "Атлантичний бастіон" - серію автономних датчиків, які стануть "нашими очима і вухами".

Скандали з російським флотом

У листопаді біля територіальних вод Великої Британії зафіксовано російський корабель-шпигун. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що судно складало карту підводних кабелів, а британські війська розгорнули для відстеження російського розвідувального корабля.

До місця знаходження корабля-шпигуна було направлено фрегат королівських ВМС і літаки королівських повітряних сил для моніторингу та відстеження руху цього корабля, під час чого "Янтар" спрямовував лазери на британських пілотів.

