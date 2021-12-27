Посадовець також заявив, що РФ, КНР та Іран проводять масштабні інформаційні операції проти Сполученого Королівства.

Британський міністр з питань безпеки Деміан Гайндс назвав Росію найворожішою поряд з Китаєм та Іраном країнами світу, які загрожують його державі.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті The Daily Telegraph, інформує "Радіо Свобода".

Гайндс також заявив про необхідність оновлення британського законодавства, що стосується протидії іноземним розвідкам. Деякі положення застаріли майже на 100 років, додав міністр.

"Три країни, які я назвав, фізично мають у своєму розпорядженні людські ресурси, широко присутні в кіберпросторі та можуть масштабно розгортатися. Вони можуть проводити та проводять інформаційні операції та беруть у них участь у безліч різних способів. Я думаю, що важко уявити їх повний список, тому що існує так багато потенційних способів", - сказав міністр.

Раніше Росію серед небезпечних країн також називали голова Таємної служби розвідки Великої Британії МІ6 Річард Мур та міністр оборони країни Бен Воллес.

У першому після виходу країни з ЄС британському звіті з оборонної та міжнародної стратегії Росія була визначена як "головна загроза на державному рівні".

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