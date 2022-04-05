В рамках акції активіст лежав зі зв’язаними білою стрічкою руками.

У Москві пройшла одиночна акція протесту на знак вшанування пам’яті жертв звірств російських солдатів у Бучі.

Про це повідомляє у Telegram журнал "Холод".

В рамках акції активіст лежав зі зв’язаними білою стрічкою руками – у такому положенні знаходили багатьох убитих росіянами цивільних в Бучі.

Акцію "Буча-Москва" невідомий провів в Олександрівському саду, на мості біля храму Христа Спасителя, на Нікольській вулиці та на Старому Арбаті.

"Бучанська різанина": що відомо про звірства окупантів на Київщині

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі та розповів, що мешканці просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися просто посеред вулиць.

Кулеба запросив у Бучу всіх, хто сумнівається у необхідності жорстких санкцій проти РФ, а згодом додав, що Росія гірша, аніж бойовики "Ісламської держави".

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивці, кати, гвалтівники та мародери після цього заслуговують тільки смерті. У Росії назвали інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства "провокацією".

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