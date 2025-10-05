Сьогодні побудувати такий обʼєкт коштувало би понад 1 мільярд доларів.

Захована глибоко під Скелястими горами, в Колорадо знаходиться надсекретна фортеця, спроєктована для захисту політичних та військових лідерів Сполучених Штатів Америки на випадок ядерної війни.

Двері цього бункера були відкриті вдруге в історії для Newsnation. Велике підземне місто, витесане в майже 70 000 тонн граніту, має назву Комплекс Шайєнн-Маунтін. Він спроєктований так, щоб витримати прямі ядерні удари.

Вхід у нього охороняють сталеві двері товщиною в приблизно 90 см і численні контрольно-пропускні пункти. Це місто має власні електростанції, питну воду з підземних озер, а також запаси їжі, розраховані на "дуже довгий час". Крім того, там є Subway – популярна мережа ресторанів швидкого обслуговування.

Відкрито цей обʼєкт у 1966 році. Генерал Грегорі Гійо, командувач Північного командування США та Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD) каже, що він залишається таким самим з тих часів. За його словами, обʼєкт дійсно вартий коштів, як було виділено на його будівництво – 142 мільйони доларів. При цьому сьогодні побудувати такий обʼєкт коштувало би понад 1 мільярд доларів.

Розташовані на площі 5,1 акра 15 будівель підвішені на масивних пружинах, щоб поглинати ударну хвилю ядерного вибуху. Цей комплекс також є бойовим майданчиком, де розташовуватиметься штаб американських і канадських військ у разі катастрофи.

Лабіринт з тунелів і камер був спроектований для захисту від радянських ракет. У 2018 році, коли Трамп уперше відкрив двері бункера для ЗМІ, заступник директора бази Стів Роуз казав, що це "найбезпечніший об'єкт у світі".

Ця фортеця захищена гранітом і сталлю від електромагнітних імпульсів ядерних вибухів. Крім того, двері можуть бути запечатані всього за 45 секунд за допомогою гідравлічного обладнання. В екстрених випадках це можна зробити вручну.

План США на випадок ядерної війни

Сполучені Штати Америки мають готовий план дій на випадок ядерної війни – він базується на цій фортеці. Відповідно до нього, в разі загрози, американський президент буде терміново доставлений до підземного укриття Білого дому, а потім посаджений на один із літаків "Судного дня".

До президента долучаться і певні чиновники. Водночас міністр оборони, члени кабінету міністрів і лідери Конгресу США будуть доставлені до укріплених об'єктів, таких як Маунт Везер у Вірджинії або Рейвен Рок у Пенсильванії.

Загроза ядерної війни: інші новини

У серпні видання The Telegraph писало, що імовірність використання ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним є більшою, ніж здається. Зазначалося, що тоді через допис Медведєва в соцмережах Дональд Трамп оголосив про розпорядження щодо розміщення двох атомних підводних човнів у "відповідних районах".

Водночас Politico повідомляло, що штучний інтелект частіше обирає ядерний удар, а не переговори.

