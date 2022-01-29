Під час заворушення в Казахстані захоплення аеропорту в Алмати було організовано, щоб забезпечити прохід в місто бойовикам, які прилетіли під виглядом гастарбайтерів.
Про це в інтерв'ю 24.kz заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
"Бойовики організували захоплення аеропорту, зараз слідство показує, що аеропорт був захоплений для того, щоб забезпечити прохід через нього громадян, які прилетіли з одного центральноазійського міста. Це були підготовлені бойовики, які, природно, прилетіли під виглядом гастарбайтерів, їх провели через прикордонні стійки, запустили в місто і приступили до керівництва операцією", - сказав Токаєв.
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За словами президента Казахстану, бойовиків цікавили матеріали кримінальних справ та досьє на силовиків.
"Цих людей, природно, матеріальні цінності не цікавили. Вони керували атаками на адміністративні будівлі, їх цікавили кримінальні справи, досьє на співробітників правоохоронних органів, це була ретельно спланована акція, за своєю суттю терористична, із залученням бойовиків з-за кордону", - заявив Токаєв.
Протести в Казахстані:
- 2 січня 2022 року в Казахстані почалися акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, запровадження демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.
- 5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.
- Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт.
- У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги у "наведенні порядку" в ОДКБ. Росія, Білорусь та Вірменія відправили своїх військових до Казахстану.
- 7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження.
- 10 січня в Казахстані був оголошений загальнонаціональний траур за загиблими під час протестів. Того ж дня Токаєв заявив, що в країні було здійснено спробу держперевороту, але конституційний порядок в країні відновлений.
- 15 січня начальник служби кримінального переслідування Генеральної прокуратури Серік Шалабаєв заявив, що в результаті січневих подій в Казахстані загинули 225 осіб.
- 19 січня 2022 року в Казахстані скасували надзвичайний стан.