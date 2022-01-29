За словами президента Казахстану, бойовиків цікавили матеріали кримінальних справ та досьє на силовиків.

Під час заворушення в Казахстані захоплення аеропорту в Алмати було організовано, щоб забезпечити прохід в місто бойовикам, які прилетіли під виглядом гастарбайтерів.

Про це в інтерв'ю 24.kz заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

"Бойовики організували захоплення аеропорту, зараз слідство показує, що аеропорт був захоплений для того, щоб забезпечити прохід через нього громадян, які прилетіли з одного центральноазійського міста. Це були підготовлені бойовики, які, природно, прилетіли під виглядом гастарбайтерів, їх провели через прикордонні стійки, запустили в місто і приступили до керівництва операцією", - сказав Токаєв.

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За словами президента Казахстану, бойовиків цікавили матеріали кримінальних справ та досьє на силовиків.

"Цих людей, природно, матеріальні цінності не цікавили. Вони керували атаками на адміністративні будівлі, їх цікавили кримінальні справи, досьє на співробітників правоохоронних органів, це була ретельно спланована акція, за своєю суттю терористична, із залученням бойовиків з-за кордону", - заявив Токаєв.

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