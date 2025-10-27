Розвідка Норвегії стверджує, що російська ракета "Буревісник" була запущена з Нової Землі.

Норвезька військова розвідка 27 жовтня повідомила, що під час випробувань крилатої ракети далекого радіуса дії з ядерним двигуном "Буревісник", які пройшли у Росії минулого тижня, запуск ракети був проведений з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі, пише Reuters.

Росія заявила в неділю про успішне випробування ракети 9М730 "Буревісник" ("Шторм Петрел"), яку НАТО назвало SSC-X-9 "Скайфолл". Це ядерна зброя, яка, кажуть росіяни, може пробити будь-який оборонний щит. Однак у Росії не повідомили, де відбувся запуск.

"Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний запуск крилатої ракети великої дальності "Skyfall" ("Буревісник") на Новій Землі", – повідомив Reuters віце-адмірал Нільс Андреас Стенсенес, голова розвідувальної служби Норвегії.

Випробування ракети "Буревісник" - що відомо

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін під час наради з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим заявив про успішне випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою. За його словами, випробування пройшли 21 жовтня. Також росіяни кажуть, що ракета подолала 14 тисяч кілометрів, провівши у повітрі 15 годин.

На слова Путіна про випробування ядерної зброї відреагував президент США Дональд Трамп. Він нагадав, що у США також є ядерна зброя, яка знаходиться поблизу РФ. Трамп мав на увазі атомний човен, який за його словами, він відправив ближче до російських берегів.

