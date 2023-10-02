Повідомляється, що поставки продовжаться.

Турецька приватна збройова компанія Canik поставила Україні понад 600 одиниць важких кулеметів, ще більше буде поставлено в майбутньому.

Про це пише британський сайт Middle East Eye з посиланням на джерела. "Відомо, що Анкара з самого початку війни в минулому році тихо озброювала Київ безпілотниками, ракетами з лазерним наведенням, захисним спорядженням і бронетехнікою. Але нещодавно вона почала поставляти важкі кулемети Canik M2, які можуть використовуватися як наземними військами, так і в складі бронетехніки", - йдеться в повідомленні.

Одне з джерел говорить, що в березні з Canik було підписано кілька контрактів. За словами другого, в Україну вже поставили понад 600 одиниць зброї для ряду служб, у тому числі військової та розвідувальної. "Угода передбачає поставку набагато більшого числа апаратів, ніж 600. У найближчі місяці буде відправлено ще більше", - додав він.

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За словами експерта, ціна кожного кулемета оцінюється в 15-20 тисяч доларів, що означає, що вартість поточної поставки перевищує 10 мільйонів доларів.

Раніше блог Armourer Bench проаналізував знімки в мережі і заявив, що в Україну поставили дві моделі важких кулеметів M2F, які встановили на пікапах Nissan для боротьби з дронами.

Одне з українських джерел повідомило, що кулемети можуть бути встановлені на турецькі бронеавтомобілі BMC Kirpi, отримані в минулому році. За оцінками військового блогу, Україна отримала понад 200 таких машин.

Допомога Україні від Туреччини: останні новини

Як відомо, турецька влада підтримує територіальну цілісність України, проте зберігає відносини з Росією.

Цього літа президент Туреччини відвідав Київ, де заявив, що його країна надає Україні допомогу в політичній, економічній, гуманітарній та технічній сферах.

Нагадаємо, минулого літа українські військовослужбовці заявили, що отримали партію з 50 турецьких бронетранспортерів ВМС Kirpi.

Також турецька компанія Baykar, співвласником якої є зять Реджепа Таїпа Ердогана, дарувала Україні безпілотники Bayraktar, на які волонтери збирали гроші.

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