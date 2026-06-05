Макрон побачив шанс для миру після листа Зеленського до Путіна

Ініціативу Зеленського з написанням листа президент Франції назвав "хорошою".

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Україна і Росія можуть безпосередньо домовитись про припинення вогню і мирний план. Водночас європейці можуть допомогти цьому процесу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Макрон сказав перед початком саміту "ЄС-Західні Балкани" в Тіваті (Чорногорія).

"Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною і Росією. Я буду дуже чітким з вами. На мою думку, Україна і Росія є саме тими, хто може створити режим припинення вогню і мирний план. А європейці можуть допомогти у цьому, оскільки ми, безумовно, найбільше сприяємо воєнним зусиллям України. І саме європейці повинні у певний момент бути присутніми за столом переговорів щодо мирного плану, бо йдеться про архітектуру миру і безпеки для європейців, якщо брати до уваги географію", - наголосив Макрон.

У зв’язку з цим президент Франції вважає ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо кремлівського правителя Путіна "хорошою ініціативою".

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Лист Зеленського до Путіна

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Зеленський написав відкритий лист до Путіна - перший за час повномасштабної війни. У ньому український президент звернувся із закликом завершити війну та перейти до прямих переговорів на рівні лідерів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путіну доповіли про відкритий лист Зеленського. Також прессекретар заявив журналістам, що Кремль нібито сподівається на відновлення переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту в Україні. Водночас він не уточнив, який формат переговорів підтримує Росія.

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