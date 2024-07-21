Схоже, у Трампа план - зробити все швиденько, а не справедливо.

В разі повернення у Білий дім Дональд Трамп спробує за будь-яку ціну домогтися швидкого миру в Україні, і це стане проблемою. Таку думку висловив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, якого цитує газета Fatto Quotidiano.

"Я вважаю, що він змінить лінію [політики США], він спробує досягти миру, відновивши особистий діалог з Путіним, щоб швидко закрити справу, і це може стати проблемою", – каже Крозетто.

Як наголосив італійський міністр, "якщо відкинути міжнародне право, переважатиме право найсильнішого". Такий підхід стосуватиметься і війни в Україні, і в Палестині.

Відео дня

"Зіткнувшись з територіями, окупованими танками, не можна закінчити війну, викристалізувавши кордони, щоб швидко відмахнутися від проблеми. Це був би простий шлях до миру, але справедливість – це щось інше", – наголосив Крозетто.

Трамп хоче примирити Україну з РФ

Як писав УНІАН, напередодні Дональд Трамп вкотре повторив свою тезу про те, що він швидко закінчить війну в Україні, щойно виграє вибори – ще до офіційної інавгурації. При цьому додав, що так він врятує світ від глобальної війни.

Однак колишній радник Трампа Джон Болтон, який працював у його першій президентській адміністрації, переконаний, що ці обіцянки – лише порожні балачки. Хіба що Трамп хоче просто віддати Путіну українські території.

Вас також можуть зацікавити новини: