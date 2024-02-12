Росіяни отримують військову підтримку від Білорусі, Ірану та КНДР, зазначив глава Служби розвідки Міноборони Норвегії.

Повномасштабна війна в Україні проти росіян триває, і завдяки підтримці з боку своїх союзників Росія посилює позиції.

Українській стороні знадобиться "суттєва" військова допомога з боку західних країн, щоб мати хоч якусь надію змінити ситуацію, приводить слова керівника Служби розвідки норвезького Міноборони віце-адмірала Нільса Андреаса Стенсенса BR24.

"У цій війні Росія зараз перебуває у сильнішій позиції, ніж рік тому, і отримує перевагу", - заявив він. За його словами, росіяни можуть виробляти достатню кількість ракет, дронів, бойових машин та боєприпасів. Віце-адмірал додав, що російська влада також здатна мобілізувати приблизно у три рази більше сил, аніж українська сторона.

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"Росія отримує військову підтримку від Ірану, Білорусі та Північної Кореї... Китай постачає не зброю, а техніку, транспортні засоби, електроніку та запчастини, корисні для російської оборонної промисловості", - публікує видання слова начальника Служби розвідки.

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У середині січня британський прем'єр Ріші Сунак несподівано прибув до Києва і зробив важливу заяву щодо повномасштабного протистояння між українцями та росіянами. За його словами, війна в українській державі проти РФ буде довгою, але Україна здобуде перемогу.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що ніхто не знає, коли завершиться війна проти Росії. На думку командира батальйону "Вовки да Вінчі" зі складу Збройних сил України - 29-річного Сергія Філімонова (позивний "Філя"), наша держава може перемогти супротивників у "найближчі роки".

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