Чарльз буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою.

Коронація короля Великої Британії Чарльз III запланована на 3 червня 2023 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела в британському уряді, у червні наступного року йому виповниться 74 роки, що зробить монарха найстарішою особою, яку зводили на британський престол.

Наразі триває обговорення того, які ще дні стануть офіційними святами.

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Коронація Чарльза III, яка відбудеться майже через 70 років після коронації його матері - королеви Єлизавети ІІ, стане центральною подією святкових днів, присвячених початку правління монарха.

Раніше повідомлялося, що коронація буде скромнішою версією попередніх церемоній, у якій буде відведене місце для представників різних конфесій і громадських груп відповідно до різноманіття сучасної Британії.

Чарльз буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою.

Смерть королеви Єлизавети II

8 вересня у віці 96 років померла королева Великобританії Єлизавета II. Новим королем став її син - Чарльз.

Через день він виступив з першим телевізійним зверненням до нації. Чарльз III вшанував пам'ять своєї померлої матері. 10 вересня його офіційно проголосили королем Великобританії.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети II пройшов 19 вересня. Після цього Букінгемський палац показав останній офіційний портрет Єлизавети II.

25 вересня з'явилося перше фото місця поховання Єлизавети ІІ.

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