'Час взятися за розум': губернатор Каліфорнії жорстко розкритикував світових лідерів

Демократ закликав європейців проявити твердість у відношенні до Трампа.

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом, демократ і відомий критик президента США Дональда Трампа, вважає ганьбою реакцію європейських лідерів щодо наміру американського лідера оволодіти Гренландією.

Таку думку Ньюсом висловив в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, про що свідчить відео телеканалу Sky News. Зокрема, у нього запитали, чи має він повідомлення для європейців, які "стурбовані" заявами Білого дому щодо наміру оволодіти Гренландією.

"Настав час взятися за розум, стати серйозними і перестати бути співучасниками. Важливо зберігати стійкість, бути твердими і мати хребет", – наголосив Ньюсом.

Він вважає, що європейцям треба демонструвати колективну єдність.

"Я не можу прийняти цю співучасть, люди підлаштовуються. Мені слід було принести безліч наколінників для усіх світових лідерів", – підкреслив Ньюсом.

Він додав, що вважає жалюгідним, коли лауреатка Нобелівської премії миру з Венесуели Марія Коріна Мачадо віддала президенту США Дональду Трампу свою нагороду.

"Я сподіваюся, що люди зрозуміють, як жалюгідно вони виглядають на світовій арені. Принаймні, я маю на увазі, з американської точки зору. Це соромно", – відзначив Ньюсом.

При цьому, у нього запитали, що саме мають робити європейці.

"Європейці повинні вирішувати за себе, що робити. Але вони не повинні робити те, що роблять – ними грають. Цей хлопець [Дональд Трамп] грає людьми як дурнями. І це соромно", – вважає Ньюсом.

При цьому, він не погоджується, що це у європейців така дипломатія у відносинах з Трампом.

"Він тиранозавр. Ви спарюєтесь з ним, або він вас пожирає", – заявив Ньюсом.

Політика Трампа

На думку провідних політологів, Трамп своєю непередбачуваною політикою веде світ до більш хаотичної анархії. З неї може виникнути інший "порядок", але малоймовірно, що цей порядок буде керуватися або приносити користь самим Сполученим Штатам.

Крім того, Трамп незадоволений європейськими лідерами через те, що ті не погоджуються з його прагненням оволодіти Гренландією.

Як наслідок, президент США має намір з 1 лютого запровадити 10% тарифи на будь-які товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. А з 1 червня планується ці тарифи збільшити до 25%.

