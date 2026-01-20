'Зробіть глибокий вдих': у Трампа відповіли, чи змінився курс США щодо України

Бессент запевнив, що членство США в НАТО є незаперечним.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що політика президента США Дональда Трампа не передбачає відмови від НАТО або розриву відносин з Європою. Також він запевнив, що дискусії навколо Гренландії не повинні сприйматися як сигнал про те, що Вашингтон змінив свій курс щодо України та союзників, пише Associated Press.

"Ми перебуваємо в центрі політики президента Трампа, і членство США в НАТО є незаперечним, так само як і наше партнерство з Європою в спробі зупинити війну між Росією та Україною. Водночас це не означає, що між нами не може бути розбіжностей щодо майбутнього Гренландії. Заспокойте істерію і зробіть глибокий вдих", - сказав Бессент.

Міністр фінансів США зазначив, що подібні побоювання звучали і раніше. Він підкреслив, що вони не призвели ні до економічної дестабілізації, ні до погіршення відносин з союзниками.

За словами Бессента, зараз США мають стабільну економіку, вигідні торговельні угоди і, незважаючи на напружений політичний фон, одні з найтісніших відносин з Європою.

НАТО обмежило обмін розвідданими зі США - що відомо

Раніше видання The i Paper з посиланням на свої джерела писало, що чиновники НАТО відмовляються від обміну розвідувальною інформацією зі США через погрози американського президента Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії. Журналісти нагадали, що раніше співробітники розвідувальних і військових відомств співпрацювали для боротьби з усіма видами загроз, від прямої війни до таємних операцій.

Інсайдер НАТО повідомив виданню, що плани Трампа щодо захоплення Гренландії створюють напруженість і недовіру між європейськими та американськими колегами в Альянсі. Джерело в британській розвідці назвало погіршення відносин між Білим домом і його союзниками "безпрецедентним" і попередило, що "індивідуальні політичні потрясіння", викликані Трампом, вплинуть на відносини в сфері розвідки.

