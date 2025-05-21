Деталей про його дії в Росії не розкривають.

Громадянин Чехії доєднався до лав армії Російської Федерації, а тепер просить владу своєї країни допомогти йому.

Як пише Vinegret.Cz, про це журналістам повідомив представник міністерства закордонних справ Чехії Даніель Дрейк. За його словами, чоловік певний час тому виїхав на територію Росії та вступив до російської армії. Деталей щодо його дій та проблем, що виникли, він не розкрив:

"Ми хотіли б нагадати, що вже давно наполегливо застерігаємо від поїздок у Росію і закликаємо чеських громадян покинути країну. Ситуація з безпекою напружена, наше посольство в Москві має обмежені можливості для надання допомоги та захисту".

Запит чоловіка розглянуть відповідно до чеських законів і Віденської конвенції про консульські зносини.

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Чехи на війні в Україні

Відповідно до чеського законодавства, участь громадянина у збройному конфлікті за кордоном може вважатися кримінальним злочином, якщо вона не санкціонована державою.

Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, чеський уряд дозволив своїм громадянам приєднуватися до Збройних сил України - за умови, що вони отримають офіційний дозвіл від президента.

Як повідомляв УНІАН, президенти Чехії (спершу Мілош Земан, а пізніше Петро Павел) видавали такі дозволи.

Нагадаємо, Росія активно вербує найманців з усього світу для участі у війні проти України. Ця практика охоплювала як офіційні військові структури, так і приватні військові компанії.

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