Якщо іноземні миротворчі сили будуть розгорнуті в Україні, то Чехія повинна бути їхньою частиною.
Про це сказав президент Чехії Петер Павел, зазначивши, що його країна підтримує Україну з самого початку війни.
Павел підкреслив, що конкретне залучення чеських миротворців залежатиме від форми угоди.
"Є ідея, що вздовж лінії зіткнення буде демілітаризована зона. Така зона буде підлягати не тільки технічному, а й фізичному нагляду. Також, напевно, буде певне розгортання міжнародних сил", - сказав він.
Чеський президент припустив територіальні поступки з боку України, які ймовірно, будуть зроблені в інтересах Києва, хоча вони і будуть порушувати міжнародне право.
Як додав речник чеського Міноборони Давид Шима, якщо буде задіяна чеська армія, це може включати, наприклад, навчання для українських солдатів або допомогу з розмінуванням.
Миротворчий контингент в Україні
Навесні стало відомо, що миротворчі сили в Україні включатимуть союзницькі авіацію і флот. Літаки та додаткові сухопутні підрозділи базуватимуться в Польщі та Румунії.
Тоді ж речник британського прем'єр-міністра заявив, що вже понад 30 країн долучилися до "коаліції охочих", і багато з них готові відправити свої війська в Україну. Але міністр збройних сил країни Люк Поллард сказав, що Велика Британія не буде відправляти миротворчі сили в Україну без гарантій безпеки від США.