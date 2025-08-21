Павел підкреслив, що конкретне залучення чеських миротворців залежатиме від форми угоди.

Якщо іноземні миротворчі сили будуть розгорнуті в Україні, то Чехія повинна бути їхньою частиною.

Про це сказав президент Чехії Петер Павел, зазначивши, що його країна підтримує Україну з самого початку війни.

Павел підкреслив, що конкретне залучення чеських миротворців залежатиме від форми угоди.

Відео дня

"Є ідея, що вздовж лінії зіткнення буде демілітаризована зона. Така зона буде підлягати не тільки технічному, а й фізичному нагляду. Також, напевно, буде певне розгортання міжнародних сил", - сказав він.

Чеський президент припустив територіальні поступки з боку України, які ймовірно, будуть зроблені в інтересах Києва, хоча вони і будуть порушувати міжнародне право.

Як додав речник чеського Міноборони Давид Шима, якщо буде задіяна чеська армія, це може включати, наприклад, навчання для українських солдатів або допомогу з розмінуванням.

Миротворчий контингент в Україні

Навесні стало відомо, що миротворчі сили в Україні включатимуть союзницькі авіацію і флот. Літаки та додаткові сухопутні підрозділи базуватимуться в Польщі та Румунії.

Тоді ж речник британського прем'єр-міністра заявив, що вже понад 30 країн долучилися до "коаліції охочих", і багато з них готові відправити свої війська в Україну. Але міністр збройних сил країни Люк Поллард сказав, що Велика Британія не буде відправляти миротворчі сили в Україну без гарантій безпеки від США.

Вас також можуть зацікавити новини: