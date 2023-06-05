Україна готова прийняти Китай як посередника лише якщо Пекін змусить Росію звільнити всі захоплені території.

Україна готова прийняти Китай як посередника у мирних переговорах щодо закінчення війни лише в тому випадку, якщо Пекін зможе змусити Росію звільнити усі захоплені нею території. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю виданню The Straigts Times.

Він зазначив, що першим сигналом до того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною, має бути повне звільнення українських територій і виведення російських збройних сил:

"Після цього ми будемо вважати, що цей переговірник має вплив на Росію. Якщо ні, вибачте, з якої (причини) ми будемо сидіти і витрачати час?".

Зазначається, що Резніков після зустрічі з китайським міністром оборони Лі Шанфу в кулуарах діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі сказав, що Китай має важелі впливу на Росію, але "його намір просуватися вперед неясний".

"Я вважаю, що Китай (став) старшим братом, а Росія — молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну", - зазначив він.

При цьому Резніков додав, що це більше надія, ніж віра.

Водночас Резніков відкинув можливість використання Росією ядерної зброї на полі бою. "Я впевнений, що вони блефують", - сказав він.

Резніков також наголосив, що поразка Росії у війні буде питанням часу

"Я абсолютно впевнений, що ми виграємо цю війну, тому що ми маємо серйозну підтримку з боку інших країн. Ми маємо політичну, економічну та військову підтримку наших друзів. Ми виграємо цю війну", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, як Україна буде поводитися з переможеною Росією, він сказав, що Україна буде домагатися відшкодування за звірства часів війни, притягуватиме до суду військових злочинців і, нарешті, будуватиме майбутнє.

"Ми будемо обговорювати наступну архітектуру безпеки у світі, де Україна матиме реальні гарантії нашої незалежності, нашого суверенітету та процвітання", - сказав міністр оборони.

Мирна місія Китаю

Китай заявляє про свою готовність виступити посередником у переговорах України та Росії для завершення війни. Так, минулого місяця спецпредставник Китаю Лі Хуей здійснив візит до декількох країн Європи, а також відвідав Київ та Москву для сприяння мирним переговорам. Водночас після візиту в Китаї заявили, що Пекін готовий брати участь у мирному регулюванні, але на основі свого плану.

Мирний план Китаю, представлений у лютому, не передбачає виведення російських військ з території україни, закликає до зняття санкцій з Росії, а також називають війну "українською кризою".

Наразі у Китаї говорять про можливість іще однієї мирної місії, і визнають, що попередня поїздка не дала очікуваних результатів.

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