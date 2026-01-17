Трамп висунув Європі ультиматум щодо Гренландії і завдав першого удару

Мита проти Європи зростатимуть поетапно, якщо острів не передадуть під контроль США.

США запроваджують додаткові мита на імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії через те, що вони виступили проти американської анексії Гренландії. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

"Ми протягом багатьох років фактично субсидували Данію, всі країни Європейського Союзу та інші держави, не стягуючи з них мит або будь-яких інших форм компенсації. Тепер, після століть, настав час Данії віддячити – на кону стоїть світовий мир", - написав він.

Трамп знову озвучив тезу про те, що Китай і Росія буцімто хочуть забрати Ґренландію собі, а Данія нічого не може з цим зробити. "Наразі їхній "захист" складається з двох упряжок із собаками, одну з яких додали нещодавно", - написав Трамп.

Відео дня

За словами Трампа, лише США під його осообистим керівництвом здатні захистити острів.

Разом з тим американський президент висловив обурення через те, що Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія "здійснили поїздки до Ґренландії з невідомою метою", чим "створили вкрай небезпечну ситуацію для безпеки, захищеності та виживання нашої планети".

"Ці країни, які беруть участь у цій дуже небезпечній грі, створили рівень ризику, що є неприйнятним і несталим. Тому, з метою захисту глобального миру та безпеки, необхідно вжити рішучих заходів, щоб ця потенційно загрозлива ситуація швидко й беззаперечно завершилася", - додав Трамп.

З огляду на вище сказане президент США анонсував запровадження додаткового мита у розмірі 10% на увесь імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Британії, Нідерландів і Фінляндії. Нові правила вступлять в дію з 1 лютого, а з 1 червня це мито буде підвищено до 25%.

"Воно діятиме доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й остаточну купівлю Ґренландії. Сполучені Штати намагаються здійснити цю угоду вже понад 150 років. Багато президентів робили такі спроби – і з вагомих причин, – але Данія завжди відмовлялася", - написав Трамп.

Європа надіслала військове підкріплення в Гренландію

Як писав УНІАН, у січні кілька європейських країн за домовленістю з Данією направили військові підрозділи до Гренландії для зміцнення безпеки та демонстрації спільної уваги до оборони цього стратегічно важливого арктичного регіону. Це відбулося на тлі заяв Трампа про незахищеність острова перед роосійсько-китайською загрозою та вимог передати острів США.

На прохання Данії Швеція направила своїх офіцерів для участі в спільних навчаннях, а Норвегія – двох військовослужбовців. Також Франція та Німеччина підтвердили відправлення контингентів: французькі підрозділи прибули до Нуука, а німецька розвідувальна група з 13 військових вирушила на острів для підтримки операцій. Окрім того, представники Великої Британії, Фінляндії і Нідерландів також долучилися до розгортання у різній формі у контексті "Operation Arctic Endurance", спрямованої на підвищення спроможності діяти в Арктиці.

Вас також можуть зацікавити новини: