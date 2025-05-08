Вашингтон може зрушити шальки терезів, адже Москва поки що не демонструє бажання йти на поступки.

Американський президент Дональд Трамп не може зрушити переговори щодо миру в Україні. Російський диктатор Володимир Путін грає на виснаження, Україна — на гарантії, пише Foreign Affairs.

Майже три місяці тривають зусилля Трампа з припинення війни в Україні, однак дипломатичний прорив так і не відбувся. За словами джерел, 45-й президент США зіштовхнувся з жорстким і досвідченим опонентом у Кремлі, який прагне скористатися його нетерпінням.

"У особі президента Росії Володимира Путіна Трамп зіткнувся з хитрим, досвідченим супротивником, який сподівається скористатися нетерпінням американського президента щодо війни, щоб змусити Україну відмовитися від того, чого росіяни не змогли досягти силою на полі бою", - пише видання.

Відео дня

Трамп неодноразово демонстрував розчарування відсутністю результатів, навіть погрожував вийти з процесу, на тлі постійного просування російських військ.

Немає підстав вважати, що Трамп погодиться на перелік вимог Путіна. Він неодноразово висловлював розчарування відсутністю прогресу в переговорах і погрожував вийти з них.

Безпека після війни

Основна проблема — не лише території чи санкції. Як і у 2022 році в Стамбулі, Київ і Москва зосереджені на довгострокових питаннях національної безпеки.

Обидві сторони все ще надають пріоритет цим проблемам національної безпеки. Статус спірної території, послаблення санкцій для Росії та фінансування післявоєнної економічної відбудови в Україні є важливими, але принципово другорядними, зазначає видання.

Україна вимагає реальних гарантій безпеки, аби уникнути нового вторгнення, Росія ж боїться українського реваншу й можливого членства Києва в НАТО.

Українці бояться, що якщо вони не матимуть можливості захистити себе та гарантій від західних держав, будь-яка нібито мирна угода лише призведе до нового російського вторгнення. Росіяни бояться, що добре озброєна Україна може спробувати повернути собі будь-яку свою територію, яку Москва зараз окупувала. Видання зазначає:

"Хоча адміністрація Трампа виключає членство, це мало втішає Москву — майбутня адміністрація може змінити курс".

Поступки залежатимуть від ситуації на фронті

Розрахунок кожної сторони базується на військовому контексті. Якщо Росія відчує перевагу, вона продовжить бойові дії. Якщо ж навпаки — може піти на поступки. На які поступки піде кожна сторона, зрештою, залежить від того, як вони сприймають ціну зволікання.

Україна, з огляду на теперішнє становище, не проти діалогу. Але у випадку змін на полі бою її позиція може стати жорсткішою. FA пише:

"Зіткнувшись із меншими шансами на полі бою на даний момент, українці готові до переговорів. Однак, якщо їхня ситуація покращиться, вони також можуть дійти висновку, що військові дії краще послужать їхнім цілям".

Вашингтон може схилити шальку терезів

США мають потужні інструменти впливу, але їх потрібно використовувати з обережністю, щоб стимулювати переговори, а не продовжити війну.

"Вашингтон повинен використовувати це мудро, щоб зробити результат переговорів більш привабливим, ніж продовження бойових дій".

Американська стратегія повинна бути чіткою: допомагати Україні утримати суверенітет, але не заохочувати до наступу.

Переговори чи роки війни

Обидві сторони публічно не хочуть показувати готовність до компромісу. Але переговори — єдиний шлях уникнути ще багатьох років бойових дій.

"Мирна угода може виявитися дуже важкою, а можливо, і неможливою для досягнення. Але, як показали переговори 2022 року, невдалі переговори можуть віщувати ще багато років війни", - підсумувало видання.

Війна РФ проти України: інші заяви керівництва США

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що Росія вимагає на переговорах щодо завершення війни "занадто багато".

Раніше спецпредставник США з питань України Кіт Келлог сказав, що зараз єдиною перешкодою на шляху до припинення вогню у війні є Росія. Він нагадав, Україна погодилася на припинення вогню з безліччю умов, деякі з яких їй були не до вподоби. Москва ж пропозицію відхилила.

Вас також можуть зацікавити новини: