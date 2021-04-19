Німецькі чиновники намагаються не допустити потрапляння радіоактивного м'яса на ринки.

Скоро виповниться 35 років після аварії на одному з реакторів Чорнобильської АЕС. Але дикі кабани в деяких частинах Баварії досі заражені радіацією з електростанції в Україні.

Як пояснили в Баварській мисливській асоціації, вся причина в звичках диких тварин. Адже кабани знаходять собі їжу здебільшого на землі, - пише Süddeutsche Zeitung.

Читайте такожWashington Post: Історія Чорнобиля вчить, як боротися з брехнеюЕксперти кажуть, що дуже часто рівень радіації у баварських кабанів перевищує 600 бекерелів на кілограм (бк/кг). Баварська асоціація керує 124 станціями для проведення замірів в регіоні. Такий контроль радіації дозволяє не допустити потрапляння зараженого м'яса на ринок. Виявлене радіоактивне м'ясо утилізують відповідним чином. Мисливці ж можуть подати заявку на компенсацію в федеральні органи влади.

26 квітня 1986 року четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС вибухнув. Це була найбільша в історії катастрофа в ядерній енергетиці до цього часу. Тисячі людей загинули і були поранені.

Заражений радіацією регіон навколо Чорнобильської АЕС був закритий, тисячі людей примусово евакуювали. Опади й вітер призвели до зараження півдня Баварії, в частині Швабії, Баварського лісу, а також частин Верхнього Пфальцу і Верхньої Франконії.

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Переклад: Лесь Димань