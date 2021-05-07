Американський психолог помітив, що старші пари дедалі менше схильні розглядати свій шлюб як союз на все життя.

Після 27 років у шлюбі Білл і Мелінда Гейтс повідомили про своє рішення розлучитися. Чому двоє людей, які так довго були разом, заробивши мільярди доларів й створивши один з найбільших фондів світу, раптом вирішили розійтися?

У більшості випадків за десятиліття, проведені разом, пари вивчають все один про одного: усі звички, особливості родичів, деталі робочих днів і те, яку каву хто більше любить. Після стількох років ми дізнаємося про своїх партнерів все найкраще і, звісно ж, найгірше теж, - пише на сторінках CNN психолог Джон Даффі.

Багато пар ростять дітей, виявляючи один в одному риси, якими вони захоплюються і, навпаки, з якими повністю не згодні. Можна припустити, що якщо будь-що з цього може означати несумісність, то шлюб повинен був би розпастися ще до досягнення 50-60 років. Але в сучасному світі це вже не так.

"У своїй нинішній роботі з сім'ями я помітив помітну відмінність у старших пар, чий шлюб триває дуже довго. Раніше більшість моїх клієнтів, які були не щасливі у своїх стосунках, обирали лишатися в шлюбі через зручність або звичку чи навіть відчуття близькості. Але в останні роки багато з них умисно обирають розійтися. Моя клієнтська база відображає рівень розлучень серед американців після 50, який подвоївся з 1990 року", - пише психолог.

Читайте такожЗМІ дізналися про плани Білла і Мелінди Гейтс оголосити про розлучення ще в березніЧому старші люди розлучаються? Даффі пригадує, як одна жінка на межі розлучення розповіла йому, що ділить своє життя на розділи. І хоч вона думала, що її нинішній чоловік буде частиною її життя впродовж всіх цих розділів, тепер вона хоче "написати щось" самостійно, а можливо з часом і з іншим партнером. Жінка не хотіла образити свого чоловіка. Вона бажала йому знайти справжнє щастя у власних наступних розділах.

Пари не просто "віддаляються" один від одного з часом. Один або обоє партнерів у шлюбі роблять свідомий вибір змінити курс життя, яке у них ще лишилося. Розуміючи, що життя надто коротке й дорогоцінне, вони обирають те, що їм здається буде найбільш повноцінним шляхом. Вони схильні вірити, що якщо шлюб не працює для одного, він точно не приносить щастя й іншому.

Що змінилося в шлюбі й розлученні

Існує низка причин для збільшення кількості умисних розлучень. На думку психолога, традиційні моделі шлюбу не працюють універсально для всіх пар, особливо середнього віку.

"Ці люди більше не вважають, що шлюб - це обов'язково зобов'язання на все життя, якщо він більше не працює для одного чи обох партнерів. Люди переоцінюють свої стосунки в реальному часі. І це, судячи з мого досвіду, відносно нове явище", - йдеться в статті.

Психолог зауважує, що історично люди були схильні замовчувати своє невдоволення в шлюбі. Вони скаржилися на чоловіка чи дружину друзям, на відсутність сексуальних відносин, набридливі звички тощо. Але в останні роки пари все частіше обговорюють все це один з одним або зі своїм психологом. Пари тепер частіше розмовляють про природу їхніх стосунків і вирішують, чого вони насправді хочуть: врятувати шлюб чи розійтися.

Чому чоловіки й жінки йдуть

Читайте такожСтало відомо, скільки отримала дружина Білла Гейтса після розлученняДаффі помітив, що чоловіки частіше бажають розлучитися в середньому віці, щоб почати нові стосунки. Це нагадує про стереотип про кризу середнього віку: чоловіки хочуть почуватися молодшими через стосунки з молодшими жінками. Деякі клієнти психолога зізнавалися, що більше не кохають свою дружину і хотіли б знову знайти любов, поки ще є час.

Жінки ж, з іншого боку, часто добиваються розлучення, щоб змінити своє життя. Даффі помітив, що багато його клієнток почуваються все ще молодими у свої 50-60 років. Натомість, їхні чоловіки здаються старшими й менш енергійними. Вони часто будують нову кар'єру, шукають нових пригод і можливостей. Такі жінки можуть відкрити бізнес, зайнятися спортом, щоб привести себе в форму або переїхати в інший куток світу.

Розлучення Білла і Мелінди Гейтс

Майбутнє подружжя познайомилося в кінці 1980-х, коли Мелінда приєдналася до компанії Білла Microsoft.

4 травня Білл і Мелінда Гейтс заявили про розлучення після 27 років подружнього життя. У пари троє дітей - Дженніфер Катарін, Рорі Джон і Фібі Адель.

Пара вже погодила, як розділить майно в договорі про роздільне проживання.

5 травня подружжя Гейтс почали ділити майно. Bloomberg оцінює їхні статки в $145 млрд.

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Переклад: Лесь Димань