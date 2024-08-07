На Олімпійських іграх принаймні у 40 спортсменів тести дали позитивний результат.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає, що кількість хворих на COVID-19 зростає, оскільки літній сплеск охопив 40 олімпійських спортсменів. Про це повідомляє Independent.

Високопоставлений чиновник сказав, що кількість людей з позитивним тестом на Covid у 84 країнах зростає, а вірус циркулює на нетипових для літніх місяців рівнях.

"Дані нашої наглядової системи епіднагляду в 84 країнах свідчать про те, що відсоток позитивних тестів на SARS-CoV-2 зростає протягом кількох тижнів. Загалом позитивний результат тесту перевищує 10 відсотків, але це коливається залежно від регіону. У Європі рівень позитивності перевищує 20 відсотків", - сказала доктор Марія Ван Керкхов, технічний консультант ВООЗ. Відео дня

Зазначається, що нові хвилі зараження зареєстровані в Америці, Європі та західній частині Тихого океану.

"В останні місяці, незалежно від сезону, у багатьох країнах спостерігалися сплески Covid-19, у тому числі на Олімпійських іграх, де принаймні у 40 спортсменів тести дали позитивний результат", — уточнила Ван Керкхов.

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