За його словами, всі ці народи мають повне право відповідно до міжнародного права на самовизначення, вихід зі складу рф та утворення незалежних і суверенних держав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов спрогнозував, що війна та внутрішні конфлікти невдовзі призведуть до "демонтажу" Російської Федерації та виходу з її складу деяких республік.

"1 липня виповнюється 30 років із дня проголошення Уральської республіки. Те, що починалось як спроба ремонту т.зв. Російської Федерації, невдовзі закінчиться її демонтажем", - написав Данілов у Фейсбук.

Він також перелічив, які народи можуть вийти зі складу РФ.

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"Народи Уралу, Сибіру, Кубані, Кавказу, українського "Зеленого клину", національні республіки Татарстан, Башкирія, Удмуртія, Якутія та інші мають повне право відповідно до міжнародного права на самовизначення, вихід зі складу рф та утворення незалежних і суверенних держав", - наголосив Данілов.

При цьому він переконаний, що все це відбудеться демократичним шляхом та без зовнішнього впливу.

Наслідки Бунту ЧВК "Вагнер" для режиму Путіна

Раніше Данілов заявляв, що бунт глави ЧВК "Вагнер" Євгенія Пригожина "зірвав з Путіна корону", і тепер всі побачили, що "ніякого короля на сьогоднішній день на Росії не існує".

Як зазначали західні ЗМІ, провал бунту Пригожина показав, наскільки крихка влада Путіна. Тож крах його режиму, найімовірніше, буде хаотичним та жорстоким.

Крім того, ослабленням путінського режиму планує скористатися і ЄС. Зокрема, лідери країн-членів Європейського Союзу розглядають шляхи подвоєння підтримки України, у тому числі у військовому плані.

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