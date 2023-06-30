Євросоюз вже просувається на шляху закупівлі, виробництва та доставки в Україну 1 млн боєприпасів впродовж наступних 12 місяців.

Лідери країн-членів Європейського Союзу розглядають шляхи подвоєння підтримки України, у тому числі у військовому плані, після заколоту бойовиків приватної військової кампанії "Вагнер" у Російській Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала на прес-конференції за підсумками засідання саміту лідерів ЄС у Брюсселі. "Ми бачили на вихідних заколот групи "Вагнер" і очевидні тріщини, які з'явилися у системі Путіна. Тож, тепер дійсно настав час подвоїти нашу підтримку для України. Сьогодні це обговорювалося у контексті різних тем, і зокрема, воєнні аспекти", - сказала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії зазначила, що країни-члени ЄС погодились використати 2 мільярди євро з Європейського фонду миру для закупівлі боєприпасів для України.

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"Ми вже доставили понад 220 тисяч снарядів та понад 2 тис. ракет, і тепер ми вже просуваємося на шляху з постачання 1 мільйона боєприпасів, що передбачено зробити впродовж наступних 12 місяців", - наголосила вона.

За її словами, вже зараз підготовлено понад 24 тисячі українських солдатів, а до кінця поточного року ця цифра має перевищити 30 тис. бійців.

При цьому, як повідомила фон дер Ляєн, Євросоюз вже мобілізував понад 70 мільярдів євро для України з часу початку війни.

"Ми досягли значного прогресу у питанні відповідальності - у нашій роботі з покарання Росії за злочини", - додала вона й нагадала про прогрес у створенні Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України (ICPA).

Крім того, президент Єврокомісії повідомила, що на саміті лідерів ЄС обговорювалася тема заблокованих і заморожених російських активів. "Європейська комісія представить пропозицію і зважено зосередить увагу на непередбачених прибутках від заморожених активів російського Центрального банку", - наголосила фон дер Ляєн.

Також вона запевнила, що 10 пунктів формули миру президента України Володимира Зеленського є "чудовою основою для подальшого просування", бо кожен окремий пункт вичитано відповідно до статуту ООН або резолюцій ООН. За її словами, принципи, закріплені у цій формулі миру, мають глобальну підтримку.

Як сказала фон дер Ляєн, питання саміту миру і термінів його проведення залежить від влади України.

При цьому, питання безпекових гарантій для України буде обговорюватися у наступні тижні на різних заходах, у тому числі на саміті НАТО у Вільнюсі.

Бунт в Росії - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив збройні сили РФ у завданні удару по тилових позиціях його найманців, і потім 24 червня повів своїх бойовиків до столиці РФ, щоб ініціювати відставки міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Втім, пізніше відбулися переговори Пригожина з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, і ватажок "вагнерівців" пообіцяв зупинити просування колон своєї "приватної армії" у бік Москви.

Під час заколоту "вагнерівці" збили, зокрема, російський військовий літак, ліквідовано десять офіцерів супротивника.

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