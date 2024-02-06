Очолює рейтинг місто Росток у Німеччині.

Люксембург, Рейк'явік і Берлін увійшли до десятки міст Європи, де люди найбільше задоволені своєю роботою.

Згідно зі Звітом про якість життя в європейських містах, опублікованому Єврокомісією, місто Росток у Німеччині посідає перше місце з найвищими показниками задоволеності роботою серед респондентів: 85% із них мають позитивні враження від роботи в цьому німецькому місті.

Другим містом із найвищою задоволеністю роботою є місто Люксембург із 84% задоволеності роботою, за ним іде Рейк’явік (Ісландія), який також має подібний рівень задоволеності роботою. Столиця Німеччини, Берлін, є шостим містом у Європі з високим рівнем задоволеності роботою – 83%.

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Як зазначають у Єврокомісії, загалом міста Німеччини, Швейцарії, Данії, Австрії, Чехії та Словаччини показали хороші результати. Навпаки, в межах ЄС міста Греції, Італії, Угорщини та Іспанії мають низькі бали. За межами ЄС міста західних Балкан і Туреччини мають низькі показники задоволеності роботою. В цілому, відмінності всередині країни, як правило, невеликі. Лише Італія та Туреччина мають значні коливання щодо задоволеності роботою громадян всередині країни.

"Міста, зокрема великі міста та столиці, як правило, приваблюють людей з різних куточків країни у пошуках роботи. Вони пропонують більше можливостей працевлаштування та вищу заробітну плату, як у верхній, так і в нижній частині спектру заробітної плати", - зазначається у звіті.

Україна в світових рейтингах - останні новини

За підсумками 2023 року Україна покращила свій показник в рейтингу корупції: наша держава посіла 104 місце поміж 180 країн, отримавши 36 балів зі 100 можливих отримала в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік.

За версією сербської онлайн-бази даних про споживчі ціни, ціни на нерухомість і показники якості життя Numbeo, українське місто Дніпро стало найкримінальнішим містом Східної Європи. На другому місці опинилася Одеса, за нею йдуть Мінськ (Білорусь), Константа (Румунія), Харків, Крайова (Румунія), російський Новосибірськ, Київ, Кишинів (Молдова) та Софія (Болгарія).

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