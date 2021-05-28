Берлін останні 7 років був проти продажу зброї українській армії, але тепер ця тема стала гарячою перед німецькими виборами.

Чи повинні Німеччина і ЄС постачати зброю Україні? Так, - вважає депутат і експерт з зовнішньої політики від ХСС Томас Ерндль. Він закликає однопартійців змінити свою позицію щодо озброєння української армії.

Про це пише Der Spiegel, нагадуючи, що першим в Німеччині цю тему підняв лідер партії "Зелених" Роберт Хабек. Він наголосив, що Україні "важко відмовити в зброї для самозахисту". І це суперечило не лише політиці федерального уряду Німеччини, політиці ЄС, а й програмі самих "Зелених". Адже в партії чітко говорили: ніякого експорту зброї у регіони, де триває війна.

Хабек зіштовхнувся зі шквалом критики як з боку політичних опонентів, так і від однопартійців. Він швидко відповів на це і дещо ослабив свої вимоги. Але тема зброї для України не зникла з обговорення в Німеччині. І вона тепер охопила навіть блоку ХДС/ХСС, до якого належить чинний канцлер Ангела Меркель.

Читайте такожBild: Лідер "Зелених" в Німеччині потрапив в скандал через заклик озброїти УкраїнуДепутат Бундестагу від ХСС і експерт з зовнішньої політики Томас Ерндль в інтерв'ю для Der Spiegel закликав свій політичний блок змінити свою позицію щодо озброєння української армії. За його словами, "рефлексивна відмова від постачання зброї не має ніякого сенсу". Тому ХДС і ХСС потрібно ще раз переглянути це питання.

В інтерв'ю Ерндль вважає, що постачання зброї Україні заслуговує на серйозні дебати. Тому що в контексті стабільності всієї Європи оборонні можливості Києва грають велику роль. Лідер "Зелених" після хвилі критики уточнив, що мав на увазі лише нелетальне оборонне обладнання на зразок приладів нічного бачення й систем для виявлення мін. Що ж насправді Німеччина і ЄС повинні відправити Україні?

"Очевидно, що українські ВМС, наприклад, не дуже стійкі. А ВПС не озброєні належним чином. Тому потрібні дії, які виходять за межі приладів нічного бачення чи пристроїв для виявлення мін. Росія потужно переозброїлася на захоплених територіях і нещодавно стягнула до українського кордону понад 100 тисяч солдатів. Це надзвичайний дисбаланс військових сил. Ми не повинні так підводити нашого партнера", - сказав політик від ХСС.

Журналісти Der Spiegel нагадали йому, що федеральний уряд, до якого входить і його партія, всі ці роки займала іншу позицію. На це Ерндль відповів, що у 2014 році й наступні роки це було виправдано. Оскільки ситуація в Україні здавалася на той час незрозумілою. І не було ясно, яку роль у війні відіграє Росія.

"Тепер ми усвідомили, що російська агресія посилюється, міжнародні угоди порушуються знову і знову. Саме тому ми повинні ще раз оцінити ситуацію в Україні", - пояснив Ерндль.

Читайте такожРосія створила справжню загрозу для Європи - міністр оборони НімеччиниЧи озброєння України змінить поведінку Володимира Путіна? На думку депутата від ХСС, політика, якої Німеччина дотримувала останні роки, нічого не дала. Провокацій з боку Москви не поменшало, а навпаки. Оборонна позиція Європи, здається, тільки заохочує Путіна продовжувати агресію. Ерндль переконаний, що війну в Україні можна закінчити лише політичними методами. І для цього потрібно, щоб "Європа і її партнери діяли разом з позиції сили".

"Ситуація дуже напружена. Десятки українських солдатів були вбиті лише цього року. І саме тому важливо, щоб політичний процес знову почався. Зараз він зайшов у глухий кут. Нажаль, зустрічі у Нормандському форматі не відбувалися вже давно. Оскільки Москва поводиться не дуже конструктивно, ми повинні зробити свій внесок у підвищення безпеки України. Це необхідна реальна політика", - пояснив Ерндль.

Вибори в Німеччині: що відомо

Федеральні вибори в Німеччині пройдуть 26 вересня. Нинішній канцлер Ангела Меркель під час новорічного звернення оголосила, що не збирається брати в них участь.

Німецькі ЗМІ пишуть, що у партії "Зелених" є хороші шанси увійти в новий уряд. Згідно з опитуваннями, політична сила на другому місці в політичній гонці. Вона відстає від правлячої ХДС/ХСС на 3-5%.

Кандидатом на посаду канцлера Німеччини від "Зелених" стала Анналена Бербок. Вона жорстко критикує російську агресію проти України і виступає проти завершення будівництва "Північного потоку-2" в обхід української ГТС.

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Переклад: Лесь Димань