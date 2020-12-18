В одному з храмів зберігається краплина крові християнського мученика, яка після молитов двічі на рік розріджується.

У Неапольському кафедральному соборі не відбулось щорічне диво святого Януарія, що сприймається, як «зловісний знак».

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Диво святого Януарія: деталі

У храмі зберігається краплина крові християнського мученика, яку двічі на рік показують вірянам після спеціальної церемонії.

Зазвичай після молитви засохла кров перетворюється на рідину. Саме це називають дивом святого Януарія і вважають благословенним знаком.

Святий Януарій – італійський священномученик та єпископ, шанований як і в католицькій, так і в православній церквах, прийняв мученицьку смерть за Христа близько 305 року, в часи імператора Діоклетіана, гонителя християн.

Тіла священномученика забрали жителі Неаполя, щоби поховати з почестями. Засохлу на землі кров святого Януарія зібрала жінка, яку він перед цим вилікував від паралічу. Коли посудину з кров'ю священномученика поставили на його мощі, кров знову стала рідкою, гарячою, ніби щойно пролита.

На могилі священномученика Януарія відбулося багато чудес. З часів середньовіччя чудо розрідження крові святого Януарія відбувалося в Неаполі неодноразово.

Цього ж року, попри молитви, кров залишилась сухою.

Подібні випадки в історії

За словами місцевих, те, що диво Януарія не відбулося – поганий знак.

Таке вже траплялося у 16 ст. перед епідемією чуми та у 20 ст. перед початком другої світової війни.

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Автор: Катерина Шварц