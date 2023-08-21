Зазначається, що заявки подали одразу 23 країни.

Під час саміту у ПАР одразу кілька країн можуть запросити до БРІКС. Наразі список держав-кандидатів тримається в секреті.

Як повідомляє Financial Times, офіційні заявки на вступ до БРІКС подали 23 країни. Однак співрозмовник вважає малоймовірним, що їх усіх одразу запросять до об'єднання.

Очікується, що на саміті у ПАР представники БРІКС узгодять критерії прийому нових членів. Однак, за даними ЗМІ, єдину валюту поки обговорювати не будуть, попри невдоволення, що зростає, через домінування долара серед країн БРІКС.

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Зазначається, що на тлі інформації про розширення об'єднання відбулась серйозна суперечка. Китай хоче бачити в союзі не лише економічну, а й політичну силу, тоді як Індія виступає проти цього. Джерело в Пекіні стверджує, що у разі розширення БРІКС на об'єднання припадатиме така сама частка ВВП, як і на G7.

Глава МЗС ПАР Наледі Пандор раніше заявляла, що неправильно розглядати потенційне розширення БРІКС як антизахідний крок. Нещодавно стало відомо, що приєднатися також хочуть Аргентина, Саудівська Аравія та Індонезія.

Саміт БРІКС: що відомо

Саміт має пройти 22-24 серпня у місті Йоганнесбург. Президент ПАР пропонував лідеру РФ Володимиру Путіну взяти участь онлайн або відправити замість себе Сергія Лаврова, однак той довго відмовлявся.

Причиною є ордер на арешт Путіна від МКС за депортацію українських дітей. 17 липня уряд ПАР офіційно ініціював процес арешту російського президента, якщо той опиниться на їхній території.

Згодом стало відомо, що Путін "вирішив" брати участь у саміті у форматі відеозв'язку. На думку СNN, скасування візиту на саміт БРІКС свідчить про ізоляцію Росії та звуження горизонтів російського президента.

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