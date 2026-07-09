США завдають ударів по Ірану, Трамп оголосив про закінчення перемир’я

Трамп назвав нові американські удари "відплатою" за напади Ірану на торгові судна.

У середу ввечері американські військові знову завдали ударів по Ірану у відповідь на напад у вівторок на три вантажні судна, що прямували транзитом через Ормузьку протоку. Як пише Reuters, новий раунд ударів відбувся через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп заявив, що, на його думку, тимчасове припинення вогню з Іраном "закінчилося".

"США почали завдавати додаткових ударів по Ірану, щоб ще більше знизити їхню здатність загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці", – повідомило на своєму сайті Центральне командування.

Іранські державні ЗМІ повідомили про вибухи, які було чутно щонайменше у трьох портових містах на південно-східному узбережжі країни. Іран відповів атаками на Кувейт і Бахрейн, де розташовані військові бази США.

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Трамп назвав нові американські удари "відплатою" за напади Ірану на торгові судна. "Якщо це повториться, стане набагато гірше!" – написав він у соціальних мережах.

Раніше в середу, під час саміту НАТО в Туреччині, у Трампа запитали про припинення вогню з Іраном. "Гадаю, все скінчено", – сказав він, але додав, що, як і раніше, відкритий до переговорів і не очікує повернення до повномасштабної війни.

Пізніше, повертаючись до США, Трамп заявив, що Іран звернувся до нього. "Вони дзвонили деякий час тому. Вони дуже хочуть укласти угоду", – заявив він.

При цьому, за даними джерел, Трамп скористався одним із старих президентських літаків замість нового, наданого Катаром, як запобіжний захід у зв’язку з відновленням бойових дій з Іраном. Зміна відбулася за наполяганням Секретної служби.

Атаки в середу вже призвели до зростання цін на нафту: о 00:54 за Гринвічем ф’ючерси на нафту марки Brent зросли приблизно на 1% до 78,80 доларів за барель. Незважаючи на це, ціни залишалися значно нижчими за пік кінця квітня, який становив понад 120 доларів за барель.

Ситуація в Ормузькій протоці

7 липня агентство Bloomberg повідомляло, що завантажений газовоз Al Rekayyat зазнав удару поблизу узбережжя Оману під час виходу з Ормузької протоки у вівторок. Цей напад посилив занепокоєння серед судновласників і став випробуванням для угоди між США та Іраном про розблокування руху через протоку.

У відповідь 8 липня США завдали серії ударів по об’єктах в Ірані. Цілями США під час нових ударів по Ірану були системи ППО, берегового спостереження, ЗРК, позиції протикорабельних крилатих ракет, майданчики запуску безпілотників та портова інфраструктура.

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