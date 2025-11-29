Зазвичай так роблять перед початком військової операції - тренувальної або бойової.

США закривають для цивільних польотів повітряний простір над Венесуелою та "навколо" неї. Відповідну заяву зробив президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

"До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над та наволо Венесуели повністю закритим", - написав американський лідер.

Він не дав жодних інших пояснень. Закриття неба може свідчити про близький початок масштабної військової операції у цьому регіоні. Саме так було на початку російського вторгнення в Україну та під час останніх сутичок між Іраном та Ізраїлем.

Відео дня

Напруженість довкола Венесуели

Як писав УНІАН, протягом останніх чотирьох місяців напруженість у без того непростих відносинах США та Венесуели зросла. Вашингтон оголосив винагороду за допомогу в арешті венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, а також почав стягувати флот до берегів Венесуели.

Протягом кількох тижнів військові США знищили біля венесуельских берегів кілька суден, які начебто перевозили наркотики. Однак американські ЗМІ із посиланням на джерела пишуть, що справжній намір Трампа - повалення режиму Мадуро.

Сам венесуельский диктатор вже почав благати Росію, Іран та Китай про допомогу, однак наразі не схоже, щоб він отримав якусь істотну підтримку від своїх друзів по автократичному табору.

Вас також можуть зацікавити новини: