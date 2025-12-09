Зеленський зазначив, що Україна і бореться за те, щоб "нічого не віддавати".

Україна не буде віддавати свої території, заявив глава держави Володимир Зеленський, відкидаючи ключову вимогу Росії, яку президент США Дональд Трамп включив у свій останній план припинення повномасштабної війни.

"За нашими законами, за міжнародним правом - і за моральним правом - ми не маємо права нічого віддавати. За це ми і боремося", - сказав він після зустрічі з провідними європейськими лідерами. Недвозначна заява про те, що Україна не поступиться землею, може означати крах плану Трампа, який критики назвали виконанням бажань кремлівського диктатора Володимира Путіна, пише The Washington Post.

Виступаючи перед журналістами на борту літака дорогою до Брюсселя після консультацій із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини в Лондоні, Зеленський зробив одну зі своїх найчіткіших публічних заяв щодо пропозиції США, яка зароджувалася. Він зазначив, що з плану видалили те, що він назвав "відверто антиукраїнськими положеннями", що дає зрозуміти: Київ відкритий до угоди.

Але щодо питання території він залишився непохитним - ту саму позицію займають і європейські лідери, які стверджують, що Путіну не можна дозволити силою перекроювати міжнародні кордони, пише ЗМІ. Зеленський наголосив, що Україна не здаватиме свою територію на сході - ні заради прискорення мирних переговорів, ні заради прагнення Вашингтона до компромісу, ні під тиском триваючого військового наступу Москви.

Україна і Європа наполягають на припиненні вогню вздовж поточної лінії фронту, в той час, як Росія від цього відмовляється. Хоча деякі українські офіційні особи все ще сподіваються, що переговори можуть принести результат, йдеться в матеріалі.

"Пропозиція ближче до того, щоб бути прийнятною для України, але вона непроста і ще не завершена", - заявив один із високопоставлених українських чиновників, знайомих з останніми обговореннями, на умовах анонімності.

Повідомляється, що ще до повної відмови Зеленського від територіальних поступок Україна та її європейські союзники висловлювали серйозне занепокоєння з приводу ініціативи Трампа. Дехто стверджував, що спочатку вона була настільки вигідна Росії, що здавалася написаною в Кремлі. Європейці та українці поспіхом запропонували зміни, включно з виключенням положень, неприйнятних для Києва або таких, що потребують ширшого схвалення країн НАТО або ЄС.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що будь-яка угода має включати "жорсткі" гарантії безпеки для України.

ЗМІ пише, що Київ сподівається забезпечити більш тверду і скоординовану західну позицію щодо пропозиції Трампа. Європейські лідери підтримують дипломатію під керівництвом США, але побоюються угод, які закріплять територіальні "успіхи" Росії або залишать Україну без надійних гарантій безпеки проти нової атаки.

Раніше УНІАН повідомляв, що Китаю невигідно закінчувати війну Росії проти України. За словами президента України, Пекін має велике економічне та дипломатичне протистояння зі США. Тому йому не вигідна слабка Росія, яка програє війну.

Крім того, ми також розповідали, що США наполягають, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу. Щодо територіального питання, американці прості: Росія вимагає від України відмовитися від територій, а американці продовжують думати, як це зробити.

