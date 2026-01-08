'Рознести це місце до біса': Трамп накинувся з погрозами на Іран і Кубу

Після операції у Венесуелі риторика Білого дому стала помітно радикальнішою.

США можуть завдати нових ударів по Ірану, якщо тамтешній режим продовжить вбивати учасників вуличних акцій протесту. Про це заявив президент Дональд Трамп в інтерв'ю Salem News Channel.

"У них справи йдуть дуже погано. І я дав їм зрозуміти, що якщо вони почнуть вбивати людей, що вони зазвичай роблять під час своїх заворушень, якщо вони це зроблять, ми дуже сильно по них вдаримо", - заявив Трамп.

На зауваження телеведучого, що в Ірані вже загинули десятки протестувальників, Трамп заявив, що там "сталася тиснява" і люди насправді загинули "через проблеми з контролем натовпу та інші речі".

В іншій частині цього ж інтерв'ю Трамп відповів на питання щодо можливості посилити тиск на комуністичний режим Куби, який муляє Вашингтону очі вже 67 років.

"Ну, я не думаю, що можна чинити набагато більший тиск, окрім як просто увійти туди та рознести це місце до біса", - сказав президент США.

Погрози США на адресу Ірану і Куби

Як писав УНІАН, напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем у коментарі Fox News заявив, що США можуть ліквідувати верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, якщо іранський режим і надалі силою придушуватиме масові протести та вбиватиме власних громадян. Він наголосив на підтримці США іранського народу, назвав владу в Тегерані "релігійним нацистським режимом".

Також ми розповідали, що після викрадення Ніколаса Мадуро американцями уряд Куби різко посилив заходи безпеки, а серед населення зросли страх і водночас надія на можливі зміни. Кубинців шокувала легкість, з якою США провели спецоперацію в Каракасі та ліквідували десятки кубинських військових, що охороняли венесуельського диктатора.

