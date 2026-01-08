'Люди налякані': на Кубі вже очікують вторгнення США, - Bloomberg

Лідери режиму закликають громадян скласти голови за "революцію", самі ж кубинці сподіваються, що американці позбавлять їх від комуністів.

Уряд Куби вжив додаткових заходів безпеки після викрадення американцями венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Пересічні кубинці теж налякані, але серед них є багато тих, хто сподівається на повалення диктатури і в їх країні. Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що під час блискавичного рейду в Каракасі американці вбили понад три десятки кубинських військових, які надавали венесуельському уряду послуги військової охорони, а також допомагали із військовою розвідкою. За це Венесуела постачала Кубі паливо за зниженою ціною, частина якого використовується для виробництва електроенергії на острові.

Однак те, з якою легкістю американці провели свою спецоперацію, не зазнавши жодних втрат, приголомшило кубинців та підірвало їхню віру у здатність кубинського режиму захистити себе від іноземного вторгнення. Олії у вогонь підлив державний секретар США Марко Рубіо, який прямо заявив, що кубинським чиновникам саме час почати нервувати.

Як розповіли Bloomberg пересічні кубинці, у великих містах острова стала більш помітною присутність поліції та військових, а загальна атмосфера на вулицях стала напруженою.

"Люди налякані та нервують, але сповнені надії. Є люди, які також задаються питанням, чи буде Куба вільною", – розповів 47-річний кубинець Таймір Гарсія, який є противником комуністичного режиму.

Все це відбувається на тлі важкої економічної кризи – найбільшої з часів розпаду СРСР, коли Куба втратила свого головного спонсора. Але ситуація стане ще гіршою, якщо тепер Венесуела остаточно припинить допомагати уряду в Гавані.

"Ми вже живемо в темряві, але та невелика кількість електроенергії, яку ми маємо, надходить з [нафти від] Венесуели", – сказав кубинець Еміліо.

Президент Куби Мігель Діас-Канель закликав народ захищати кубинську революцію "своїм життям". Але більшість кубинців зосереджені на повсякденному виживанні.

"Тут нічого не працює – ні освітлення, ні лікарні, ні школи, ні транспорт. Усі хочуть, щоб щось змінилося", – розповіла кубинка Марта Васкес.

Як писав УНІАН, після успішного викрадення диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро у США продовжили "ковбойську" риторику стосовно решти світу, подекуди підкріплюючи слова діями.

Так, уряд США анонсував розпродаж венесуельської нафти, гроші від якої підуть зокрема в кишені самих американців.

Також американці наздогнали аж біля Ісландії один з танкерів тіньового флоту чи то Росії, чи то Венесуели і затримали його. Екіпаж обіцяють судити за контрабанду санкційної нафти.

А тим часом наближений до Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що США вб’ють верховного лідера Ірану, якщо він не зупинить жорстокі акції придушення вуличних протестів в країні.

