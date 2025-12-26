Рейтинг схвалення Трампа серед американців робітничого класу історично впав, - Newsweek

При цьому, серед американців з доходом більш ніж 100 тисяч доларів, схвалення дій Трампа вище.

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа серед американців з робітничого класу впав до історичного мінімуму. Причиною видання Newsweek вказує те, що виборцям доводиться постійно боротися з проблемами доступності роботи.

Видання зазначає, що ця ситуація може вплинути на успіх його партії на виборах, що відбудуться 2026 року, а також визначити другу половину його президентства.

В статті йдеться, що згідно з останнім опитуванням YouGov/Economist, тільки 31% опитаних, які мають дохід 50 000 доларів або менше, схвалюють діяльність Трампа на посаді президента. При цьому, 65% не схвалюють і 4% не мають певної думки з цього приводу.

Зазначається, що як показали дані екзит-полів, робітничий клас Америки з невеликим відривом проголосував за Трампа на президентських виборах 2024 року.

Зокрема, чинний президент США обіцяв під час передвиборчої кампанії, що відбудеться розширення можливостей працевлаштування та зниження цін "з першого дня", як розпочнеться другий термін президентства Трампа. Однак, як вказує видання, США продовжують боротися з високими і зростаючими цінами та уповільненням на ринку праці.

В опитуванні взяли участь майже 1600 дорослих осіб у період з 20 по 22 грудня, похибка становить 3,4%. В порівнянні з даними за листопад, рейтинг Трампа значно знизився серед американців з робітничого класу.

Водночас, як йдеться в публікації, серед домогосподарств з вищим рівнем доходу прогнози є більш позитивними. 40% тих осіб, які заробляють більше 100 тисяч доларів, висловлюють оптимізм, 51% відчувають песимізм, а 9% не впевнені.

Зеленський та Трамп: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський розповів, що є домовленість про зустріч на найвищому рівні з президентом США Дональдом Трампом незабаром. Він додав, що секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, який призначений очільником української делегації в США, мав домовленості щодо зустрічі з очільником Білого дому та українським лідером. За словами Зеленського, багато може вирішитися вже до кінця цього року.

Також ми писали, що Зеленський зазначив, що 90% плану щодо закінчення війни в Україні вже готово, але триває робота, щоб досягти 100%. Тому під час візиту української делегації до США буде обговорено ряд питань. Зеленський не виключив, що вже цієї неділі може відбутися його особиста зустріч з президентом США. За його словами, він планує обговорити з Трампом гарантії безпеки та економічну угоду.

