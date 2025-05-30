Келлог: Трамп розчарований рівнем нерозумності Росії

Генерал зазначив, що Україна може відкинути пропозицію щодо переговорів у Стамбулі 2 червня через дії Росії.

Президент США Дональд Трамп "розчарований рівнем нерозумності Росії" у процесі переговорів про мир в Україні. Про це заявив спеціальний посланець США з питань України та РФ Кіт Келлог в інтерв'ю ABC News.

Генерал наголосив, що Москва досі не надала українській стороні обіцяного меморандуму. Ц е створює додаткові ризики для продовження переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з Трампо пообіцяв надати власні пропозиції щодо врегулювання війни протягом тижня, але ні американська, ні українська сторони їх не отримали.

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"Я запитав керівника Офісу президента України (Андрія Єрмака - УНІАН), чи бачив він цей документ — він сказав, що взагалі його не бачив…Так само його не отримував і пров ідний український переговірник (міністр оборони - УНІАН) Рустем Умєров", — зазначив Келлог.

Спецпосланець Трампа зауважив, що Україна може відкинути пропозицію щодо переговорів у Стамбулі 2 червня, адже не отримала обіцяного меморандуму.

Келлог додав, що Трамп зробив кілька ініціатив, які могли б стати основою для обговорення майбутнього статусу окупованих регіонів, але відсутність реакції з боку Росії та слабка підтримка цих пропозицій його розчарували. Генерал сказав:

"Я думаю, що його розчарування полягає в тому, що він висунув низку розумних пропозицій і спробував розпочати конструктивну дискусію. Але натомість він побачив рівень нерозумності, який мене теж дуже засмутив".

Росія гальмує мирні переговори - що відомо

16 травня у Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та РФ. Сам Путін на візит не наважився, хоча президент України Володимир Зеленський публічно казав, що чекатиме на нього особисто.

Російську делегацію очолив помічник Путіна Володимир Мединський. Під час самих переговорів Росія знову висувала абсурдні вимоги щодо українських територій – хотіли чотири області, обіцяючи згодом вимагати "шість чи вісім". Також там розкидалася погрозами на адресу членів української делегації, заявивши що деякі з них можуть втратити більше родичів на війні.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ пропонує провести новий раунд переговорів 2 червня в Стамбулі. Водночас Україна, за його словами, поки на цю пропозицію не відповіла.

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