Загальна вартість пакету становить 300 млн доларів.

У вівторок, 12 березня, адміністрація американського президента Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Як пише CNN, заяву про це зробив під час брифінгу радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Коли російські війська наступають, а їхні гармати стріляють, Україні не вистачає боєприпасів, щоб стріляти у відповідь. Це вартує територій. Це вартує життів. І це стратегічно вартує нам, Сполученим Штатам і альянсу НАТО", – наголосив він.

Водночас він зауважив, що вистачить цієї допомоги ненадовго, можливо, лише на "пару тижнів".

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"Зрозуміло, що цей пакет не витісняє і не повинен відкладати критичну необхідність ухвалення двопартійного законопроекту про національну безпеку", – додав Салліван.

Допомога Україні: останні новини

У новому пакеті допомоги від США, за словами Саллівана, будуть снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS. Водночас у Пентагоні повідомили, що туди увійдуть ПЗРК Stinger, протитанкові засоби, боєприпаси для ППО, а також снаряди калібру 155 мм.

Крім того, 12 березня про масштабний пакет допомоги Україні оголосила Данія. Його вартість становить біля 2,3 мільярда крон (понад 336 мільйонів доларів). Мінобороні Данії повідомило, що Україні передадуть самохідні артилерійські установки CAESAR, самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них.

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