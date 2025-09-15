Міністр закордонних справ Польщі розповів докладніше про інцидент із російськими дронами.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країни НАТО було спробою Кремля перевірити реакцію Північноатлантичного альянсу через поступову ескалацію, не викликаючи повномасштабної відповіді.

Незабаром Румунія стала другою країною НАТО за кілька днів, яка повідомила про таке ж порушення, і висловила Москві протест, назвавши подію "неприпустимим" актом, пише The Guardian.

Сікорський підтвердив, що дрони, які увійшли в повітряний простір Польщі, були здатні нести боєприпаси, але не були оснащені вибухівкою. "Що цікаво, всі вони виявилися порожніми, що, на мій погляд, свідчить про те, що Росія намагалася нас перевірити, не починаючи війни", - заявив він в інтерв'ю виданню.

Ба більше, міністр відкинув припущення про те, що польська система ППО була не готовою до такого розвитку подій, з огляду на те, що частина дронів пролетіла сотні кілометрів польською територією, а, за наявними даними, з приблизно 19 апаратів було збито лише три-чотири, пише ЗМІ.

"Дрони не досягли цілей, збиток майну був мінімальним, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими мірками це вважали б 100-відсотковим успіхом", - зазначив Сікорський, додавши, що їхня відповідь була б "набагато жорсткішою", якби атака призвела до жертв або поранень на території Польщі.

Але тепер польські групи мають пройти навчання з боротьби з дронами в українських операторів, щоб краще захищатися від атак. "В українців краща техніка для боротьби з російськими безпілотниками, і в них значно більший і свіжий досвід протистояння російській армії", - пояснив Сікорський.

Він підкреслив, що Заходу терміново потрібно усвідомити: вчити європейців і американців, як протистояти Росії, будуть саме українці, а не навпаки.

