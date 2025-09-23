Нагадаємо, що через дрони було паралізовано роботу аеропорту в Копенгагені.

Увечері в понеділок, 22 вересня, в небі над столицею Данії Копенгагеном були зафіксовані невідомі дрони. Влада країни не виключає причетність Росії до інциденту.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ці звинувачення нібито є "голослівними". Про це пише російське агентство "Інтерфакс".

"Щоразу виступати з голослівними звинуваченнями, чесно кажучи, призводить до того, що продовження таких заяв уже не береться до уваги, тому що щоразу ми чуємо звідти голослівні звинувачення. Напевно, країна, яка займає серйозну позицію, з разу в раз з такими голослівними звинуваченнями не повинна виступати", – заявив представник Кремля.

Інцидент із дронами в Данії

Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня в столиці Данії Копенгагені через появу дронів було паралізовано аеропорт. Його закривали на зліт і посадку, рейси перенаправляли в інші місця. Повідомлялося, що в районі аеропорту Копенгагена було помічено 2-3 великих дрони.

Невідомі дрони були помічені і в Норвегії. В Осло лунала повітряна тривога через повідомлення про безпілотники над військовою фортецею Акерсхус.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна зазнала "найсерйознішої на сьогоднішній день атаки на критично важливу інфраструктуру". Вона не виключає, що до інциденту може бути причетна Росія. За її словами, ця подія "вписується в нещодавні події, пов'язані з іншими атаками дронів, порушеннями повітряного простору і хакерськими атаками на європейські аеропорти".

