В Естонії та Фінляндії виявили дрони, ймовірно, українського походження, - ЗМІ

В Естонії було виявлено уламки крила безпілотника, які море винесло на берег.

В естонському повіті Ляяне-Вірумаа виявили фрагмент військового дрона, ймовірно, українського. Про це пише ERR.

Уламки дрона в Естонії

Зазначається, що вранці 12 квітня місцевий житель повідомив, що він виявив на березі уламки дрона. Пізніше правоохоронці виявили й інші фрагменти безпілотника.

Прес-секретар управління оборонної поліції Марта Туул розповіла журналістам, що це були не уламки збитого дрона, а частини крила безпілотника, які море винесло на берег.

У виданні додали, що, за попередньою оцінкою, фрагменти належать українському дрону. Слідчі дії тривають.

Дрон із нерозривною вибуховою частиною у Фінляндії

Як пише Yle, станом на 11 квітня на південному сході Фінляндії знайшли ще один дрон із вибуховою частиною, що не розірвалася. Безпілотник уже контрольовано підірвали.

У виданні повідомили, що місцева поліція отримала повідомлення про дрон, знайдений у лісі в Іїтті вдень 11 квітня. Місце події було оточено після того, як влада виявила, що безпілотник може містити вибухівку. Того ж вечора Збройні сили Фінляндії підірвали боєголовку дрона в ізоляційній зоні.

Фінська прикордонна служба та Фінська прикордонна охорона заявили журналістам, що розслідують, чи пов'язаний дрон, знайдений в Іїтті, з українськими безпілотниками, знайденими раніше в Коуволі, Паріккалі та Луумякі в березні.

Нагадаємо, що раніше президент Фінляндії Олександр Стубб підтвердив, що один із дронів, який впав на території країни наприкінці березня, має українське походження.

Стубб підкреслив, що для Фінляндії немає військової загрози. За наявними даними, два БПЛА впали неподалік від міста Коувола, розташованого поблизу кордону з РФ.

