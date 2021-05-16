Акції Мелінді Гейтс передала інвестиційна компанія Cascade Investment, створена Біллом Гейтсом для управління його активами.

Після того оголошення про розлучення засновника Microsoft Білла Гейтса і його дружини Мелінди вона отримала акції на більш ніж три мільярди доларів.

Про це повідомляє Медуза із посиланням на Bloomberg.

Акції Мелінді Гейтс передала інвестиційна компанія Cascade Investment, створена Біллом Гейтсом для управління його активами. Зазначається, що ця компанія контролює частки Гейтса в різних фірмах на загальну суму 52 мільярди доларів.

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Мелінда Гейтс вже отримала від Cascade Investment акції американського виробника сільгосптехніки John Deere, мексиканського виробника напоїв Coca-Cola Femsa, Канадської національної залізниці.

Розлучення Гейтсів: що відомо

Білл Гейтс і його дружина Мелінда оголосили про розлучення 4 травня.

Повідомлялося, що з проханням про розлучення до суду звернулася Мелінда.

До цього подружжя уклало договір про роздільне проживання.

За словами знайомих Білла Гейтса, він скаржився друзям на "шлюб без любові" задовго до оголошення про розлучення

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Автор: Олександр Топчій