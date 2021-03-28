Вантажівка з написом компанії, яка стала відомою після інциденту з контейнеровозом в Суецькому каналі, в'їхала в легковик і притиснула його до узбіччя.

Вантажівка з написом Evergreen в результаті ДТП перегородила трасу Чанчунь-Шеньчжень в Китаї, внаслідок чого там утворилася масштабна пробка.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вантажівка з написом компанії, яка стала відомою після інциденту з контейнеровозом в Суецькому каналі, в'їхала в легковик і притиснула її до узбіччя.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди чотирисмугова траса в одну сторону була заблокована.

Вантажівка належить тій же тайванській фірмі, що і знаменитий контейнеровоз в Суецькому каналі.

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Інцидент з контейнеровозом Evergreen в Суецькому каналі

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря.

Гігантський контейнеровоз під прапором Панами спробував розвернутися у вузькому просторі та намертво застряг на мілині.

Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити судно, що заблокувало Суецький канал.

Корабель 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розрахований на 200 тисяч тонн вантажу.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий у 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

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Автор: Денис Прядко