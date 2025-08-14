Ймовірно, він не в курсі, що норвезький уряд за присудження цієї премії не відповідає.

Президент США Дональд Трамп насправді дуже хоче отримати нобелівську премію миру. У липні він особисто запитував норвезьких урядовців, коли вже йому дадуть цю престижну нагороду. Про це повідомляє Politico.

Як відомо, у більшості номінацій Нобелевську премію видає Швеція, але Нобелівською премією миру розпоряджається Норвегія. У липні Трамп несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Йенсу Столтенбергу (ексгенсеку НАТО), щоб обговорити торговельні тарифи. Але під час розмови він почав розпитувати його щодо отримання Нобелівської премії миру.

Про цей дзвінок вперше повідомила норвезька газета Dagens Næringsliv, а пізніше це підтвердив Politico і сам Столтенберг.

Відео дня

"Це правда, що президент Трамп зателефонував мені за кілька днів до своєї розмови з прем'єр-міністром Стере. Ми обговорили тарифи, економічну співпрацю, і це слугувало підготовкою до його розмови з прем'єр-міністром Стере. Я не буду вдаватися в подробиці щодо змісту розмови", – сказав Столтенберг в коментарі Politico.

За даними Dagens Næringsliv, це не перший випадок, коли Трамп піднімав питання присудження йому премії під час переговорів зі Столтенбергом.

Як зазначає Politico, кілька країн, зокрема Ізраїль, Пакистан та Камбоджа, вже висунули кандидатуру Трампа на премію миру за його посередництво в укладенні мирних угод або припинення вогню у їхніх конфліктах із сусідами. Але саме завтрашня зустріч Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці може стати остаточним випробуванням для його кандидатури на Нобелівську премію миру, оскільки будь-який прорив чи провал в російсько-українському конфлікті, ймовірно, вплине на його титул миротворця.

Досі вже чотири президенти США отримали Нобелівську премію миру – Теодор Рузвельт, Вудро Вільсон, Джиммі Картер та Барак Обама. Сам Трамп неодноразово скаржився, що Обамі премію дали незаслужено, і висловлював припущення, що сам він премію не отримає, бо до нього начебто ставляться несправедливо.

Переговори на Алясці: останні новини

Як писав УНІАН, державний секретар США Марко Рубіо заявив журналістам, що Трамп сподівається умовити Путіна погодитися на припинення війни в Україні під час завтрашньої зустрічі на Алясці.

Британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела стверджує, що Трамп буцімто спробує підкупити Путіна обіцянками послаблення санкцій та чомусь дозволом розробляти українські ресурси на окупованій частині Донбасу.

Вас також можуть зацікавити новини: