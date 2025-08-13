Також буде запропоновано послаблення санкцій.

Під час переговорів на Алясці президент США Дональд Трамп, ймовірно, спробує запропонувати Володимиру Путіну доступ до цінних природних ресурсів і послаблення санкцій в обмін на припинення війни в Україні. Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на неназвані джерела.

Зазначається, що міністр фінансів США Скотт Бессент є одним з тих, хто консультує Трампа перед його зустріччю з Путіним. Зокрема Бессент начебто вивчає економічні компроміси, на які США можуть піти з Росією, щоб пришвидшити укладення угоди про припинення вогню.

Так, Трамп привезе на Аляску "низку можливостей заробити гроші", які запропонує Путіну. І серед них буде "відкриття доступу Москві до природних ресурсів Аляски". Однак далі у тексті зазначається, що йдеться про ресурси у Беринговій протоці, яка відділяє Чукотку від Аляски. За оцінками, там можуть міститися значні нерозвідані запаси нафти і газу. Можливо, йдеться про 13% світових запасів нафти.

Також США начебто запропонують Росії "доступ до рідкісноземельних мінералів на українських територіях, які зараз окуповані Росією". Як пише The Telegraph, Україна володіє 10% світових запасів літію, який використовується у виробництві сучасних акумуляторів. Два найбільших родовища літію знаходяться на територіях, що контролюються Росією.

"Існує низка стимулів, одним із яких може бути потенційна угода щодо мінералів/рідкісноземельних ресурсів", – повідомило The Telegraph джерело, обізнане з пропозиціями.

Інші стимули, які Трамп начебто планує запропонувати Путіну, включають скасування заборони на поставки деталей та обладнання, необхідних для обслуговування пасажирських літаків, якими оперують російські авіакомпанії.

"Зняття санкцій з російських літаків може виявитися вигідним для американського виробника Boeing. Маючи флот із понад 700 літаків, у якому домінують Airbus та Boeing, російські авіакомпанії могли б звертатися до американських постачальників критично важливих деталей та технічного обслуговування", – пише The Telegraph.

Джерела в уряді Великої Британії повідомили The Telegraph, що такі стимули можуть бути прийнятними для Європи, за умови, що Путіна не винагородять за вторгнення.

Що стосується питання окупованих українських територій, то, за даними The Telegraph, тут начебто розглядається сценарій, схожий на окупацію Ізраїлем Західного берега річки Йордан. Мається на увазі, що Росія матиме військовий та економічний контроль над окупованими територіями без міжнародного визнання суверенітету окупанта над ними. Начебто цю ідею обговорювали під час візиту до Москви спецпосланця США Стіва Віткоффа.

Переговори Трампа з Путіним на Алясці: останні новини

Як писав УНІАН, за даними The Wall Street Journal, питання окупованих територій під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці обговорювати не будуть. Основна увага буде зосереджена на питанні припинення вогню.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, на Алясці Трамп нагадає Путіну старі погрози про посилення санкцій, якщо той не погодиться на припинення вогню.

