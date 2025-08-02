Камбоджа високо оцінила зусилля Трампа щодо припинення конфлікту з Таїландом.

Камбоджа оголосила, що висуне президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру після того, як він допоміг країні досягти угоди про припинення вогню, що поклала край прикордонному конфлікту з Таїландом.

Як пише Reuters, заступник прем'єр-міністра Камбоджі Сан Чантхол подякував Трампу за встановлення миру в регіоні та заявив, що той заслуговує на номінацію на цю премію - вищу міжнародну нагороду, яку присуджують людині або організації, що зробила найбільший внесок у "зміцнення братерства між народами".

"Ми визнаємо його величезні зусилля з підтримання миру", - сказав Чантол.

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Бої на кордоні Камбоджі і Таїланду почалися минулого тижня після того, як унаслідок вибуху міни на кордоні було поранено п'ять тайських солдатів. Кожна сторона звинувачувала іншу в розв'язанні зіткнень, які тривали п'ять днів. Щонайменше 43 людини загинули, і понад 300 000 людей були змушені покинути свої будинки по обидва боки кордону.

Як повідомляє Reuters, саме заклик Трампа минулого тижня зрушив з мертвої точки спроби покласти край бойовим діям між Таїландом і Камбоджею за останні десять років, що призвело до укладення перемир'я в Малайзії в понеділок.

Після оголошення про перемир'я прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт написала в публікації на X, що Трамп домігся цього.

"Вручіть йому Нобелівську премію миру!", - сказала вона.

Трамп і Нобелівська премія миру

Трамп давно прагне отримати Нобелівську премію миру, і неодноразово висловлював роздратування з приводу того, що його попередник на першому терміні Барак Обама отримав її 2009 року.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив минулого місяця, що висунув Трампа на Нобелівську премію миру. Також Пакистан заявив, що номінує Трампа на премію за його роль у сприянні припиненню конфлікту з Індією.

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