'Містер Україна': новий міністр оборони Британії сконцентрувався на підтримці ЗСУ

Джон Хілі обіцяє, що його країна продовжуватиме зусилля щодо підтримки ЗСУ.

Новий міністр оборони Великої Британії Джон Хілі назвав непохитну підтримку України своїм "пріоритетом номер один", попри те, що його країна стикається з власними серйозними військовими викликами.

Як повідомляє Politico, Хілі обійняв цю посаду в липні, коли лейбористи вперше за 14 років перемогли на виборах. Високопосадовець прилетів до Німеччини, щоб зустрітися з союзниками в тіні жахливих попереджень про стан британських державних фінансів, поки його уряд готує свій інавгураційний бюджет.

Хілі "впевнений", що лейбористи зможуть виконати зобов’язання збільшити витрати на оборону та "прийняти рішення, які дозволять нам викласти довгостроковий план, щоб зробити наші сили краще оснащеними для боротьби та стримування загроз, з якими ми стикаємося".

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Однак, додав він, "це не станеться миттєво" через "спадок останніх 14 років, який, безумовно, ... гірший, ніж ми думали".

Прем’єр-міністр Кір Стармер ще не призначив дати виконання обіцянки лейбористів щодо витрачання 2,5 відсотка національного доходу на оборону, поки новий уряд бореться з похмурими компромісами щодо витрат на тлі відновлення російської агресії в Європі.

Міністерство оборони наразі перебуває в режимі очікування, поки колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон проводить "повний" огляд витрат на оборону, звіт про який очікується в першій половині 2025 року.

Солідарність з Україною

"Я пишаюся тим, що Сполучене Королівство об’єдналося у підтримці України, і я був сповнений рішучості, і Кір Стармер був сповнений рішучості продовжувати роботу в лейбористському уряді", - сказав Хілі, виступаючи на борту літака Королівських ВПС до Рамштайна.

Президент України Володимир Зеленський бере участь у засіданні групи "Рамштайн", щойно здійснивши перестановки в уряді. Хілі прилетів на авіабазу США прямо з охопленого дощем Портсмута, де він зустрівся з персоналом на борту міноносця HMS Diamond, який нещодавно повернувся з дислокації в Червоному морі, де допоміг відбити загрозу для суден з боку єменських хуситів.

Напередодні саміту в Німеччині, Велика Британія анонсує 650 багатоцільових ракетних комплексів вартістю понад 200 мільйонів доларів для посилення протиповітряної оборони України.

Міністерство оборони очікує, що наступного року за цим послідує велике замовлення, яке зрештою налічуватиме тисячі ракет.

Під час своєї поїздки міністр оборони підтвердить продовження операції Interflex, програми підготовки Великої Британії для українських збройних сил, повідомили виданню урядовці. Програма, яка наразі надала допомогу 45 000 військовим, тепер діятиме до 2025 року.

"Ці дві заяви підкреслюють прагнення Хілі продемонструвати, що Сполучене Королівство залишається в авангарді зусиль, спрямованих на відсіч російському вторгненню в Україну з моменту приходу до влади лейбористів", - пише видання.

Новий "Mістер Україна"

Помічники сказали, що амбіція Хілі полягала в тому, щоб його сприймали як "містера Україну" британського уряду, яку донедавна, ймовірно, утримував попередник від Консервативної партії Бен Воллес, який заслужив схвалення серед союзників за свою непохитну відданість Україні та свого часу розглядався як претендент на роль генерального секретаря НАТО.

Хілі працював тіньовим міністром оборони в опозиції, зберігаючи теплі стосунки з Воллесом, попри те, що вони були по різні боки, і хоче переконатися, що новий уряд продовжить там, де він зупинився.

Хілі приїхав до Одеси наступного дня після вступу на посаду - під час візиту його терміново доставили в бомбосховище, щоб уникнути атаки ракет - а потім зустрівся зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим у Лондоні.

Послання нового глави Міноборони стає ще більш актуальним, оскільки Україна стикається з перспективою ще однієї суворої зими під бомбардуванням Росії.

Хоча вторгнення на захід Росії дало українцям надію, воно не змінило основи конфлікту, оскільки правитель Володимир Путін має перевагу в живій силі, техніці та боєприпасах.

Хілі сказав, що наступ на Курськ оголив "очевидну помилку Путіна, оскільки він залишив частини свого кордону незахищеними, і він все ще обмірковує, що робити у відповідь, в той час як Україна тримається в цьому районі".

Україна вступає в "критичний період" через 1000 днів після російського вторгнення, зазначив він, "що робить ще важливішим підтримку" країни партнерами.

Нові ракети, постачання яких оголосила Велика Британія, точно відображають пріоритети України - більше боєприпасів і ППО.

Зброя для України

Наприкінці липня стало відомо, що британський уряд замовив велику кількість легких багатоцільових ракет Martlet, щоб забезпечити свою армію. Також частина ракет буде передана Україні.

Сьогодні в Німеччині відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). При цьому на зустріч також приїде президент України Володимир Зеленський. Також ЗМІ повідомляли, що Зеленський планує провести особисту зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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